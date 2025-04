Mit verrosteter Pistole: Raubüberfall in Frankfurt

Frankfurt am Main - Mit einer schwarzen, offenbar verrosteten Pistole überfiel ein Krimineller einen Kiosk im Frankfurter Stadtteil Heddernheim. Die Polizei fahndet nach einem etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann.

Nach einem Überfall in Frankfurt-Heddernheim fahndet die Polizei nach einem mindestens 1,80 Meter großen Mann. (Symbolbild) © Montage: dpa/Boris Roessler, dpa/Boris Roessler

Der Raubüberfall ereignete sich bereits am Samstag gegen 9.15 Uhr in der Heddernheimer Landstraße, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Täter bedrohte die 42-jährige Mitarbeiterin des Kiosks und forderte die Herausgabe von Bargeld. "Die Geschädigte übergab Geldscheine an den Täter", ergänzte ein Sprecher.

Mit seiner Beute floh der Räuber. "Er erbeutete Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich", hieß es weiter.

etwa 30 bis 40 Jahre alt

mindestens 1,80 Meter groß

von normaler Statur

Bei dem Überfall trug der Mann eine schwarze Sturmhaube und eine beigefarbene Chino-Hose. Gegenüber der Kiosk-Mitarbeiterin sprach er akzentfrei Deutsch.