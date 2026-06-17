Raubüberfall mit Pistole in Frankfurt: Fahndung nach zwei jungen Männern

Frankfurt am Main - Ein Räuber drohte mit einer Pistole, ein zweiter Räuber behielt die Umgebung im Blick: Nach einem Überfall fahndet die Polizei in Frankfurt nach zwei jungen Männern im Alter zwischen 18 und 19 Jahren!

In dem Frankfurter Park "Bockenheimer Anlage" kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem bewaffneten Raubüberfall. (Symbolfoto) © Montage: André Hirtz/dpa, Boris Roessler/dpa

Das Verbrechen ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch im Stadtteil Westend-Süd, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte.

Demnach hielten sich zwei Männer und eine Frau gegen 1.10 Uhr auf einer Terrasse in dem Park Bockenheimer Anlage auf.

Zwei unbekannte Männer traten an die Gruppe heran. Einer der Räuber zückte eine Pistole, drohte damit und forderte die Herausgabe von Bargeld. Sein Komplize passte unterdessen auf die Umgebung auf.

Mit Geld in unbekannter Höhe als Beute flohen die Täter in Richtung des Konzerthauses Alte Oper.

Die Polizei leitete nach der Alarmierung umgehend eine Fahndung ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach den Räubern dauert an. Zu beiden Männern liegen Beschreibungen vor.