Raubüberfall mit Pistole in Frankfurt: Fahndung nach zwei jungen Männern

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In der Bockenheimer Anlage in Frankfurt/Westend-Süd kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Raubüberfall: Die Polizei fahndet nach zwei jungen Männern!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein Räuber drohte mit einer Pistole, ein zweiter Räuber behielt die Umgebung im Blick: Nach einem Überfall fahndet die Polizei in Frankfurt nach zwei jungen Männern im Alter zwischen 18 und 19 Jahren!

In dem Frankfurter Park "Bockenheimer Anlage" kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem bewaffneten Raubüberfall. (Symbolfoto)
In dem Frankfurter Park "Bockenheimer Anlage" kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem bewaffneten Raubüberfall. (Symbolfoto)  © Montage: André Hirtz/dpa, Boris Roessler/dpa

Das Verbrechen ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch im Stadtteil Westend-Süd, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte.

Demnach hielten sich zwei Männer und eine Frau gegen 1.10 Uhr auf einer Terrasse in dem Park Bockenheimer Anlage auf.

Zwei unbekannte Männer traten an die Gruppe heran. Einer der Räuber zückte eine Pistole, drohte damit und forderte die Herausgabe von Bargeld. Sein Komplize passte unterdessen auf die Umgebung auf.

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Mit Geld in unbekannter Höhe als Beute flohen die Täter in Richtung des Konzerthauses Alte Oper.

Die Polizei leitete nach der Alarmierung umgehend eine Fahndung ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach den Räubern dauert an. Zu beiden Männern liegen Beschreibungen vor.

Fahndung nach zwei Räubern: Frankfurter Polizei sucht Zeugen

Die Frankfurter Polizei fahndet nach zwei jungen Männern, beide jeweils etwa 18 bis 19 Jahre alt. (Symbolfoto)
Die Frankfurter Polizei fahndet nach zwei jungen Männern, beide jeweils etwa 18 bis 19 Jahre alt. (Symbolfoto)  © Carsten Rehder/dpa

Täter mit der Pistole:

  • etwa 18 bis 19 Jahre alt
  • circa 1,90 Meter groß
  • kurzer Kinnbart
  • schwarze Steppjacke mit aufgezogener Kapuze
  • dunkle Hose und dunkle Schuhe

"Zusätzlich führte er ein weißes Mountainbike mit sich", ergänzte ein Sprecher.

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Zweiter Täter:

  • ebenfalls etwa 18 bis 19 Jahre alt
  • circa 1,65 Meter groß
  • von pummeliger Statur

Hinweise zu dem Überfall und zu den beiden gesuchten Kriminellen nimmt die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 06975555408 entgegen.

Titelfoto: Montage: André Hirtz/dpa, Boris Roessler/dpa

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