"Mädchen unsittlich berührt": Sexuelle Belästigung im Frankfurter Brentanobad?
Frankfurt am Main - Der Vorwurf: Ein 25-jähriger Mann soll "zwei Mädchen unsittlich berührt haben". Die Frankfurter Polizei fasste den Verdächtigen noch am Tatort, dem Brentanobad im Stadtteil Rödelheim.
Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend in dem größten Freibad der Mainmetropole, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Sonntag mitteilte.
Demnach alarmierte ein Angestellter des Schwimmbads gegen 18.30 Uhr die Beamten.
Der mutmaßliche Täter "sowie Zeugen der Tat seien noch vor Ort", gab ein Sprecher die Angaben des Schwimmbad-Mitarbeiters wieder.
Umgehend wurde ein Streifenwagen zu dem Freibad entsandt.
Vor Ort trafen die Beamten auf einen 25 Jahre alten Mann, der als Verdächtiger festgenommen wurde. Die Ermittlungen zu dem Vorwurf der sexuellen Belästigung im Brentanobad dauern an.
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