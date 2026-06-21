"Mädchen unsittlich berührt": Sexuelle Belästigung im Frankfurter Brentanobad?

Frankfurt am Main - Der Vorwurf: Ein 25-jähriger Mann soll "zwei Mädchen unsittlich berührt haben". Die Frankfurter Polizei fasste den Verdächtigen noch am Tatort, dem Brentanobad im Stadtteil Rödelheim.

Am frühen Samstagabend rückten Polizisten ins Frankfurter Brentanobad aus: Einem jungen Mann wurde sexueller Missbrauch vorgeworfen. (Symbolbild) © Montage: Hauke-Christian Dittrich/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend in dem größten Freibad der Mainmetropole, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Sonntag mitteilte.

Demnach alarmierte ein Angestellter des Schwimmbads gegen 18.30 Uhr die Beamten.

Der mutmaßliche Täter "sowie Zeugen der Tat seien noch vor Ort", gab ein Sprecher die Angaben des Schwimmbad-Mitarbeiters wieder.

Umgehend wurde ein Streifenwagen zu dem Freibad entsandt.