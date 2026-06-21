"Mädchen unsittlich berührt": Sexuelle Belästigung im Frankfurter Brentanobad?

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Kam es am Samstagabend im Frankfurter Brentanobad zu einer sexuellen Belästigung? Ein 25-jähriger Mann wurde von der Polizei im Freibad festgenommen!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Der Vorwurf: Ein 25-jähriger Mann soll "zwei Mädchen unsittlich berührt haben". Die Frankfurter Polizei fasste den Verdächtigen noch am Tatort, dem Brentanobad im Stadtteil Rödelheim.

Am frühen Samstagabend rückten Polizisten ins Frankfurter Brentanobad aus: Einem jungen Mann wurde sexueller Missbrauch vorgeworfen. (Symbolbild)
Am frühen Samstagabend rückten Polizisten ins Frankfurter Brentanobad aus: Einem jungen Mann wurde sexueller Missbrauch vorgeworfen. (Symbolbild)  © Montage: Hauke-Christian Dittrich/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend in dem größten Freibad der Mainmetropole, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Sonntag mitteilte.

Demnach alarmierte ein Angestellter des Schwimmbads gegen 18.30 Uhr die Beamten.

Der mutmaßliche Täter "sowie Zeugen der Tat seien noch vor Ort", gab ein Sprecher die Angaben des Schwimmbad-Mitarbeiters wieder.

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Umgehend wurde ein Streifenwagen zu dem Freibad entsandt.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen 25 Jahre alten Mann, der als Verdächtiger festgenommen wurde. Die Ermittlungen zu dem Vorwurf der sexuellen Belästigung im Brentanobad dauern an.

Titelfoto: Montage: Hauke-Christian Dittrich/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

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