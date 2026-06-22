Sexueller Übergriff an Wasserrutsche in Frankfurter Schwimmbad: 50-Jähriger festgenommen

Frankfurt am Main - Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen nahm die Polizei am frühen Sonntagabend einen 50 Jahre alten Mann fest. Er soll zwei Kinder an einer Wasserrutsche sexuell belästigt haben.

Bei der Ankunft der Polizei hielt sich der 50-Jährige noch im Freibad auf. Er wurde festgenommen. (Symbolbild) © Bild-Montage: 123rf/jannoon028, Andreas Arnold/dpa

Wie ein Sprecher am Montag mitteilte, hatten Mitarbeitende des Schwimmbades am Sonntagabend die Polizei verständigt.

Vor Ort berichteten demnach mehrere Zeugen, dass ein Mann gegen 18.15 Uhr am Ende einer Wasserrutsche gestanden habe. Dort habe er dann zwei rutschende Kinder im Wasserbecken "aufgefangen", wobei es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein soll.

Da sich der 50-Jährigen beim Eintreffen der Polizisten noch im Schwimmbad befand, kam es zur schnellen Festnahme des alkoholisierten Mannes, der für die polizeilichen Maßnahmen in das Polizeipräsidium gebracht wurde.