15.10.2023 14:36 Raubüberfall in Frankfurt: Junger Tourist (27) krankenhausreif geprügelt

In der Stoltzestraße im Allerheiligenviertel in der City von Frankfurt kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem brutalen Raubüberfall, die Polizei sucht Zeugen!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - In der Innenstadt der Mainmetropole Frankfurt kam es in der Nacht zum heutigen Sonntag zu einem brutalen Raubüberfall. Sieben oder acht Täter schlugen zu, auch Reizgas wurde eingesetzt. In der Stoltzestraße in der City von Frankfurt am Main kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem brutalen Überfall - ein 27-jähriger Tourist wurde beraubt und krankenhausreif geprügelt. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler Die Attacke ereignete sich gegen 2.35 Uhr unweit einer Bar in der Stoltzestraße im Allerheiligenviertel, wie die Polizei mitteilte. Demnach verließen die Täter zusammen die Bar und griffen dann unvermittelt und gemeinschaftlich einen 27 Jahre alten Mann an, der als Tourist in der Stadt war und sich zum Zeitpunkt des Überfalls in der Nähe aufhielt. Der junge Mann ließ angesichts der Gefahr seinen Koffer los, um sich mit den Händen zu schützen. Die Angreifer schlugen daher auf seinen Rücken und seinen Hinterkopf ein. "Zudem setzten die Täter Reizgas ein", ergänzte ein Polizeisprecher. Frankfurt Kriminalität Einsatz von schwer bewaffnetem SEK in Frankfurt: Was war da los? Ebenso öffneten die Schläger den Koffer des 27-Jährigen und raubten daraus eine Geldbörse. Mit dieser flohen sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Den Reisekoffer ließen sie zurück. Überfall im Allerheiligenviertel in der Frankfurter City: Tourist von Gruppe zusammengeschlagen Die Polizei war nach der Alarmierung rasch vor Ort und suchte nach den Räubern, jedoch ohne Erfolg. Der Tourist wurde unterdessen von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt, der junge Mann hatte Prellungen im Kopfbereich erlitten, auch klagte er über Bauch- und Rückenschmerzen. Im Anschluss wurde der 27-Jährige in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Die Suche nach den Angreifern dauert an, gestaltet sich für die Polizei aber schwierig. "Da sich die Tat für den Geschädigten zu schnell ereignete, war er nicht in der Lage, einen der Täter zu erkennen oder zu sehen", räumte der Polizeisprecher ein. Die Ermittler suchen daher dringend Zeugen des Raubüberfalls im Allerheiligenviertel. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Frankfurt unter der Telefonnummer 06975510100 entgegen.

