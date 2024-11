Überfall in Frankfurt: Knochenbruch durch Schläge und Tritte

Frankfurt am Main - Beim Frankfurter Hauptbahnhof wurde ein 34-jähriger Mann überfallen, zusammengeschlagen und schwer verletzt. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige gefasst, doch die Beamten suchen dennoch dringend Zeugen!

Im Oktober kam es am Frankfurter Hauptbahnhof zu einem brutalen Raubüberfall, ein 34-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt. (Symbolbild) © Montage: Friso Gentsch/dpa, Andreas Arnold/dpa

Der Überfall ereignete sich bereits in der Nacht zum 12. Oktober, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am heutigen Freitag mitteilte. Demnach wurde das Opfer zwischen 4.20 Uhr und 4.35 Uhr am sogenannten Kaisertor nahe dem Hauptbahnhof von mindestens zwei Männern angegriffen.

Die Täter traktieren den 34-Jährigen mit Schlägen und Tritten, das Opfer erlitt "mehrere Verletzungen und einen Bruch", wie ein Sprecher erklärte.

Die Kriminellen raubten das Mobiltelefon des 34-Jährigen und flohen damit über die Kaiserstraße in Richtung Moselstraße.

Jedoch konnte die alarmierte Polizei schnell zwei Tatverdächtige identifizieren und festnehmen. Beide Männer befänden sich "mittlerweile in Untersuchungshaft", ergänzte der Polizeisprecher.