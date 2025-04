Raubüberfall in Frankfurt: Täter kracht bei Flucht in Polizeiauto

Frankfurt am Main - Ein Räuber floh mit einem Fahrrad, doch er kam nicht weit: Der Mann krachte bei seiner Flucht direkt in ein Polizeiauto!

Die Polizei in Frankfurt stoppte einen flüchtenden Räuber, doch an einem Streifenwagen entstand dadurch Schaden im vierstelligen Bereich. (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst-dpa/Boris Roessler

Der glücklose Kriminelle war in der Nacht zu Sonntag in Frankfurt am Main unterwegs. Im Stadtteil Höchst griff er eine 55-jährige Fußgängerin mit Pfefferspray an und raubte ihr eine Weste, in der sich eine Geldbörse befand, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte.

Nach dem Raubüberfall floh der Täter mit einem Fahrrad, die 55-Jährige blieb leicht verletzt zurück. Ein Zeuge, der den Überfall mitbekommen hatte, alarmierte mit seinem Mobiltelefon die Polizei.

Umgehend wurde eine Fahndung eingeleitet. Dabei fiel einer Streifenwagen-Besatzung beim Bahnhof in Frankfurt-Höchst ein männlicher Fahrradfahrer auf. Als die Polizisten diesen ansprachen, floh der Biker in Richtung Königsteiner Straße in die dortige Unterführung.

Zu seinem Unglück radelte er damit direkt auf einen zweiten Streifenwagen zu, dessen Besatzung per Funk bereits informiert war. Der Wagen versperrte dem Fahrradfahrer den Weg.