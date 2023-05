Rekordverdächtig: Polizei und Zoll stellen 1,5 Kilo Kokain am Flughafen sicher!

Frankfurt am Main - In den vergangenen drei Jahren haben Polizei und Zoll insgesamt 1,5 Kilogramm Kokain am Flughafen Frankfurt sicherstellen können. Eine Sprecherin sprach von einer "rekordverdächtigen" Menge!

Insgesamt 19 Sendungen mit Kokain aus Südamerika konnten Zoll und Polizei am Frankfurter Flughafen in den vergangenen drei Jahren abfangen. © Bild-Montage: Zollfahndungsamt Frankfurt am Main, Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

19 aus Südamerika stammende Sendungen im zwei- bis dreistelligen Kilobereich wurden demnach aus dem Verkehr gezogen. Die größte Lieferung belief sich laut der Sprecherin auf 225 Kilogramm.

Durch die Ermittlungen im Zusammenhang mit den Sendungen konnten bislang neun Tatverdächtige im Alter zwischen 29 und 56 Jahren identifiziert und festgenommen werden. Fünf Personen wurden bereits zu Haftstrafen von sechseinhalb bis neun Jahren verurteilt.

Die Sprecherin beschrieb auch die Art und Weise, wie die Drogen geschmuggelt wurden. Im sogenannten "Rip-off-Verfahren" wird das Kokain in Taschen verpackt und in Frachtcontainern neben legaler Ware versteckt. In Frankfurt werden die Taschen dann unerkannt aus den Containern geholt, während die legale Ware ganz normal in den Verkauf kommt.