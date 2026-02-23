Schwerverletzter auf Hanauer Landstraße entdeckt: Polizei sucht Unfall-Fahrer

Frankfurt am Main - Nachdem Zeugen einen schwer verletzten, nicht ansprechbaren Mann auf der Hanauer Landstraße entdeckt haben, fahndet die Polizei jetzt nach einem unbekannten Autofahrer.

Ein Krankenwagen hatte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Wie ein Sprecher sagte, hatten Zeugen den Mann am frühen Montagmorgen, gegen 4.40 Uhr, in Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Schwedlerstraße" in Fahrtrichtung stadtauswärts aufgefunden und den Notruf gewählt.

Der Mann wurde dann in ein Krankenhaus gebracht. Bei ihm handelt es sich um einen 44-Jährigen, der höchstwahrscheinlich dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen ist.

Die Umstände sowie die Verletzungen des Mannes deuten laut dem Polizeisprecher darauf hin, dass der 44-Jährige von einem noch nicht bekannten Fahrzeug angefahren wurde.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die am Montag ein entsprechend beschädigtes Fahrzeug gesehen haben.