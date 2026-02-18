Schlägerei in Frankfurter City: 17-Jähriger mit Messer und Stuhl attackiert

Im Außenbereich der Five-Guys-Filiale bei der Hauptwache in der Frankfurter City kam es am Montagabend zu einer Schlägerei: Ein 17-Jähriger wurde verletzt!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Die Polizei ermittelt wegen "einer gefährlichen Körperverletzung mittels Holzstuhl und Messer sowie einer Bedrohung mit Schusswaffe". Auf der Einkaufmeile "Zeil" in der City von Frankfurt kam es kürzlich zu einer Schlägerei.

Bei einer Schlägerei in der Frankfurter Innenstadt wurde ein 17-Jähriger am Kopf verletzt, er musste von einem Notarzt behandelt werden. Die Polizei sucht Zeugen! (Symbolbild)
Der Vorfall ereignete sich bereits am Montagabend, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Mittwoch mitteilte.

Demnach saß ein 17-Jähriger gegen 18.15 Uhr zusammen mit einer Freundin im Außenbereich der "Five Guys"-Filiale nahe der Hauptwache. Unweit des Paars hielt sich eine siebenköpfige Gruppe auf.

"Ohne erkennbaren Grund" begann ein Mann aus der Gruppe heraus, "den 17-Jährigen mit einer augenscheinlich echten Schusswaffe zu bedrohen", ergänzte ein Sprecher.

Daraufhin entfernten sich der Mann mit der Waffe und der 17-Jährige einige Meter von dem Restaurant, "um den Sachverhalt 'zu klären'", hieß es weiter.

Attacke mit Stuhl bei der Hauptwache: Polizei sucht Zeugen

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen: Die Beamten suchen eine siebenköpfige Tätergruppe. (Symbolbild)
Diesen Moment nutzte ein zweiter Mann aus der Gruppe und stahl den Rucksack des 17-Jährigen, was dieser jedoch mitbekam. Er unterbrach daher das klärende Gespräch und "verfolgte den Dieb, welcher den Rucksack fallen ließ, bevor er sich endgültig entfernte".

Als der junge Mann mit seinem Rucksack zu dem Fast-Food-Restaurant zurückkehrte, traf er auf die übrigen Mitglieder der Gruppe und die Situation eskalierte: "Aus der Tätergruppe heraus wurde der Geschädigte mit einem Holzstuhl auf den Kopf geschlagen und mit einem Messer in Richtung Bauch und Gesicht gestochen, ohne diesen jedoch zu treffen", schilderte der Polizeisprecher den Ablauf der Attacke.

Durch den Hieb mit dem Stuhl erlitt der 17-Jährige eine Platzwunde am Kopf, er musste von einem Notarzt vor Ort versorgt werden. Seine Freundin blieb unverletzt.

Die Gruppe der Täter floh nach dem Angriff in unbekannte Richtung. Zeugen, welche die Schlägerei bei der Hauptwache beobachtet haben oder Hinweise zu den Angreifern geben können, sollen sich bitte unter der Nummer 06975555223 mit der Frankfurter Polizei in Verbindung setzen.

