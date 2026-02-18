Schlägerei in Frankfurter City: 17-Jähriger mit Messer und Stuhl attackiert

Im Außenbereich der Five-Guys-Filiale bei der Hauptwache in der Frankfurter City kam es am Montagabend zu einer Schlägerei: Ein 17-Jähriger wurde verletzt!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Die Polizei ermittelt wegen "einer gefährlichen Körperverletzung mittels Holzstuhl und Messer sowie einer Bedrohung mit Schusswaffe". Auf der Einkaufmeile "Zeil" in der City von Frankfurt kam es kürzlich zu einer Schlägerei.

Bei einer Schlägerei in der Frankfurter Innenstadt wurde ein 17-Jähriger am Kopf verletzt, er musste von einem Notarzt behandelt werden. Die Polizei sucht Zeugen! (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Monika Skolimowska/dpa. Der Vorfall ereignete sich bereits am Montagabend, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Mittwoch mitteilte. Demnach saß ein 17-Jähriger gegen 18.15 Uhr zusammen mit einer Freundin im Außenbereich der "Five Guys"-Filiale nahe der Hauptwache. Unweit des Paars hielt sich eine siebenköpfige Gruppe auf. "Ohne erkennbaren Grund" begann ein Mann aus der Gruppe heraus, "den 17-Jährigen mit einer augenscheinlich echten Schusswaffe zu bedrohen", ergänzte ein Sprecher. Frankfurt Crime Schlägerei in Frankfurt: War eine Pistole im Spiel? Polizei sucht Zeugen Daraufhin entfernten sich der Mann mit der Waffe und der 17-Jährige einige Meter von dem Restaurant, "um den Sachverhalt 'zu klären'", hieß es weiter.

Attacke mit Stuhl bei der Hauptwache: Polizei sucht Zeugen