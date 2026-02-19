Mann in Frankfurt krankenhausreif geprügelt: So jung sind die Verdächtigen
Frankfurt am Main - Ein 26-jähriger Mann wurde mit Schlägen und Tritten traktiert, er musste in einer Klinik behandelt werden: Die Frankfurter Polizei konnte nach der Attacke im Stadtteil Fechenheim drei Jugendliche als Verdächtige identifizieren und festnehmen!
Der Vorfall ereignete sich am späten Mittwochnachmittag in der Straße "Alt-Fechenheim", wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Donnerstag mitteilte.
Demnach sprach der 26-Jährige zunächst eine mehrköpfige Gruppe aus unbekannter Ursache an. "Daraufhin eskalierte die Situation", ergänzte ein Sprecher.
Mehrere Personen griffen den jungen Mann an. Sie schlugen und traten auf den 26-Jährigen ein, "teilweise noch, als er bereits am Boden lag", hieß es weiter.
Erst als ein Passant einschritt, ließen die Schläger von ihrem Opfer ab und flohen in verschiedene Richtungen.
"Der Geschädigte blieb verletzt zurück und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht", ergänzte der Sprecher.
Kontrolle in Frankfurt-Fechenheim: 18-Jähriger rastet gegenüber Polizisten aus
Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Dabei konnte eine Streifenwagen-Besatzung schon kurz nach der Attacke einige mutmaßliche Täter in der Nähe des Tatorts identifizierend festnehmen: "Es handelte sich um drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren."
Am Mittwochabend meldete sich dann eine Zeugin bei der Frankfurter Polizei und berichtete, dass sich erneut eine verdächtige Personengruppe in der Straße "Alt-Fechenheim" aufhalte.
Mehrere Streifenwagen rückten aus und unterzogen die jungen Leute einer Kontrolle. Dabei rastete ein 18-Jähriger aus, er beleidigte die Polizisten und wurde aggressiv. So versuchte er etwa, "einem Beamten einen Kopfstoß zu versetzen".
Die Ermittlungen sowohl zu der Attacke gegen den 26-Jährigen als auch zu dem Verhalten des 18-Jährigen "wegen des Verdachts des Widerstands sowie wegen Beleidigung" dauern an.
