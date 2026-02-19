Mann in Frankfurt krankenhausreif geprügelt: So jung sind die Verdächtigen

Frankfurt am Main - Ein 26-jähriger Mann wurde mit Schlägen und Tritten traktiert, er musste in einer Klinik behandelt werden: Die Frankfurter Polizei konnte nach der Attacke im Stadtteil Fechenheim drei Jugendliche als Verdächtige identifizieren und festnehmen!

Ein junger Mann wurde brutal zusammengeschlagen: Die Frankfurter Polizei rückte am Mittwochnachmittag in den Stadtteil Fechenheim aus! (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Der Vorfall ereignete sich am späten Mittwochnachmittag in der Straße "Alt-Fechenheim", wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Donnerstag mitteilte.

Demnach sprach der 26-Jährige zunächst eine mehrköpfige Gruppe aus unbekannter Ursache an. "Daraufhin eskalierte die Situation", ergänzte ein Sprecher.

Mehrere Personen griffen den jungen Mann an. Sie schlugen und traten auf den 26-Jährigen ein, "teilweise noch, als er bereits am Boden lag", hieß es weiter.

Erst als ein Passant einschritt, ließen die Schläger von ihrem Opfer ab und flohen in verschiedene Richtungen.

"Der Geschädigte blieb verletzt zurück und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht", ergänzte der Sprecher.