Dramatische Szenen an der Hauptwache: Jugendlicher auf Gleise gestoßen, S-Bahn fährt ein
Frankfurt am Main - Das hätte schrecklich ausgehen können! Ein 18 Jahre alter Jugendlicher ist am S-Bahnsteig der Hauptwache in Frankfurt mit einem Teleskopschlagstock geschlagen und danach ins Gleisbett gestoßen worden.
Wie die Polizei der Mainmetropole am Mittwoch mitteilte, war es am Montagabend gegen 21.20 Uhr zu dem Zwischenfall gekommen. Unmittelbar vor der Eskalation der Situation hatte sich demnach ein heftiger Streit zwischen Jugendlichen entwickelt.
Der 18-Jährige war derzeitigen Erkenntnissen nach mit mehreren Bekannten an dem Bahnsteig. Dort soll es mit einer aus einer S-Bahn ausgestiegenen sechsköpfigen Gruppe, unter denen sich auch zwei 15 Jahre alte Tatverdächtige befanden, zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein.
Das Opfer war den Angaben zufolge zunächst von einem der Beschuldigten bedroht und mit einem Schlagstock auf den Arm geschlagen worden. Aus der Gruppe soll ihm ein noch nicht identifizierter Verdächtiger zusätzlich in den Unterleib getreten haben, woraufhin ein größeres Gerangel entstand.
In dessen Rahmen soll der zweite 15-Jährige den 18-Jährigen ins Gleisbett gestoßen haben.
Polizei schnappt Verdächtige, Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehle
Der Zugführer einer zeitgleich einfahrenden S-Bahn leitete unmittelbar eine Notbremsung ein, dem Gestoßenen gelang es, rechtzeitig zurück auf den Bahnsteig zu klettern. Es kam zu keiner Kollision.
Die Gruppe rund um die Hauptverdächtigen trat zwar sofort die Flucht an, alarmierte Beamte konnten die beiden 15-Jährigen allerdings noch im Nahbereich zum Tatort vorläufig festnehmen.
Der 18-Jährige trug eine Fraktur im rechten Arm davon und musste medizinisch versorgt werden.
Die Gefassten wurden dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankfurt am Dienstag vorgeführt.
Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen die Verdächtigen je einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung [Stoß ins Gleisbett, Anm. d. Red.] und gefährlicher Körperverletzung [Schlag mit dem Teleskopschlagstock].
Die weiteren Tatbeteiligten sind bislang nicht identifiziert. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich bei Polizei unter der Rufnummer 06975551199 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa