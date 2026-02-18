Dramatische Szenen an der Hauptwache: Jugendlicher auf Gleise gestoßen, S-Bahn fährt ein

Frankfurt am Main - Das hätte schrecklich ausgehen können! Ein 18 Jahre alter Jugendlicher ist am S-Bahnsteig der Hauptwache in Frankfurt mit einem Teleskopschlagstock geschlagen und danach ins Gleisbett gestoßen worden.

In Frankfurt ist ein 18 Jahre alter Jugendlicher in das Gleisbett gestoßen worden, während gerade eine S-Bahn einfuhr. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Wie die Polizei der Mainmetropole am Mittwoch mitteilte, war es am Montagabend gegen 21.20 Uhr zu dem Zwischenfall gekommen. Unmittelbar vor der Eskalation der Situation hatte sich demnach ein heftiger Streit zwischen Jugendlichen entwickelt.

Der 18-Jährige war derzeitigen Erkenntnissen nach mit mehreren Bekannten an dem Bahnsteig. Dort soll es mit einer aus einer S-Bahn ausgestiegenen sechsköpfigen Gruppe, unter denen sich auch zwei 15 Jahre alte Tatverdächtige befanden, zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein.

Das Opfer war den Angaben zufolge zunächst von einem der Beschuldigten bedroht und mit einem Schlagstock auf den Arm geschlagen worden. Aus der Gruppe soll ihm ein noch nicht identifizierter Verdächtiger zusätzlich in den Unterleib getreten haben, woraufhin ein größeres Gerangel entstand.

In dessen Rahmen soll der zweite 15-Jährige den 18-Jährigen ins Gleisbett gestoßen haben.