Straßenraub in Frankfurt: Fahrrad-Fahrer greift Pärchen an und flieht mit Goldketten

28.08.2023

Im Bahnhofsviertel von Frankfurt am Main kam es am gestrigen Sonntag zu einem Straßenraub: Ein Fahrrad-Fahrer griff ein Pärchen an und floh mit zwei Goldketten.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Am helllichten Tag und auf offener Straße griff ein Krimineller an: Nach einem Raubüberfall im Bahnhofsviertel der Mainmetropole Frankfurt sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Fahrrad-Fahrer. Nach einem Straßenraub am helllichten Tag im Frankfurter Bahnhofsviertel fahndet die Polizei der Mainmetropole nach einem unbekannten Fahrradfahrer. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Arnulf Stoffel/dpa Der Straßenraub ereignete sich am gestrigen Sonntag gegen 13.10 Uhr in der als Rotlicht-Distrikt bekannten Taunusstraße, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am heutigen Montag mitteilte. Demnach war ein Pärchen zu Fuß in der Straße unterwegs, um zum nahe gelegenen Hauptbahnhof zu gelangen. Das Paar wollte die Heimreise nach Aschaffenburg antreten. Der 26-jährige Mann, der mit seiner Begleiterin die Straße entlang lief, trug zwei Goldketten am Hals. Diese fielen einem noch unbekannten Fahrrad-Fahrer auf, woraufhin der Kriminelle aktiv wurde. Frankfurt Kriminalität Razzien in Frankfurt und Rhein-Main: Polizei-Schlag gegen kriminelle Jugendliche "Er fuhr mit seinem Fahrrad an den beiden vorbei, nutzte die Gunst der Stunde und entriss beide Halsketten", berichtete ein Sprecher weiter. Dabei kam es zu einem Unfall: "Die Wucht seiner Tat bedachte der Langfinger nicht und stürzte von seinem Fahrrad" setzte der Polizeisprecher hinzu. Der beraubte 26-Jährige versuchte daraufhin, seine beiden Goldketten zurückzuerlangen, jedoch ohne Erfolg. "Der Dieb stieß ihn weg, schnappte sich sein Fahrrad und flüchtete mit seiner Beute", schloss der Sprecher den Bericht über den Ablauf des Straßenraubes ab. Weder der 26-Jährige noch seine Begleiterin wurden bei dem Raub in Frankfurt am Main verletzt. Überfall im Bahnhofsviertel: Polizei in Frankfurt fahndet nach kriminellem Biker Zu dem räuberischen Biker liegt diese Beschreibung vor:

circa 35 Jahre alt

zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß

gewellte, lockige schwarze Haare. Bei der Tat war der Mann mit einem schwarzen Jogginganzug bekleidet. Hinweise auf den Gesuchten nimmt die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 06975510400 entgegen.

