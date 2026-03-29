Streit an Kiosk eskaliert: Gefährliche Körperverletzung in Frankfurt
Frankfurt am Main - Ein 21-jähriger Mann wurde niedergeschlagen und musste von Sanitätern behandelt werden: Nach einer gefährlichen Körperverletzung im Stadtteil Gallus ermittelt die Frankfurter Polizei gegen zwei Verdächtige!
Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag bei einem Kiosk in der Mainzer Landstraße, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte.
Demnach hielten sich zwei jeweils 21 jähre alte Männer zusammen mit zwei Zeugen gegen 0.25 Uhr bei dem Kiosk auf. Zunächst kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem verbalen Streit zwischen den beiden jungen Männern und einem weiteren Mann, dieser rief einen Bekannten hinzu.
"Einer der Tatverdächtigen habe dann ein Messer gezogen, woraufhin die Zeugen und die Geschädigten flüchteten", ergänzte ein Sprecher.
Einer der beiden 21-Jährigen wurde jedoch offenbar von den beiden Verdächtigen eingeholt und niedergeschlagen. Er erlitt Verletzungen und musste von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden.
"Der zweite Geschädigte sei von einem Tatverdächtigen mit dem Messer bedroht worden, konnte jedoch flüchten und sich verstecken", hieß es weiter. Die Ermittlungen der Frankfurter Polizei gegen die beiden mutmaßlichen Täter dauern an.
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