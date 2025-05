Streit in Frankfurt eskaliert: Vespa-Fahrer zückt Pistole und schießt

Frankfurt am Main - Ein Autofahrer und ein Mann auf einer Vespa gerieten in der Frankfurter City aneinander. Die Auseinandersetzung eskalierte: Der Unbekannte mit dem Roller zückte eine Pistole und schoss mehrmals!

Der 32-Jährige verließ daraufhin seinen stehenden Wagen. Der Vespa-Fahrer stellte seinen Roller ebenfalls ab und griff in das Helm-Fach der Maschine: Dieser entnahm er eine Pistole!

"Dort angekommen, geriet er mit dem noch unbekannten männlichen Täter, welcher einen hellen Motorroller der Marke 'Vespa' fuhr, in einen verbalen Streit", ergänzte ein Sprecher. Die Ursache für den Konflikt sei nicht bekannt.

Demnach war ein 32 Jahre alter Mann mit einem weißen Auto auf der "Neuen Mainzer Straße" in Richtung des Platzes unterwegs.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr beim Willy-Brandt-Platz, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Mittwoch mitteilte.

Die Polizei in Frankfurt sucht Zeugen einer Attacke im Bereich der Kreuzung Friedensstraße/Weißfrauenstraße in der Innenstadt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Der Täter schoss drei- bis viermal in Richtung des 32-Jährigen.

Allerdings gab er die Schüsse mit einer sogenannten Pfefferpistole ab, der Autofahrer erlitt lediglich starke Augenreizungen durch die Gaswolke.

"Im Anschluss flüchtete der Täter mit seiner Vespa in Richtung der Berliner Straße", hieß es weiter. Der Motorroller fuhr also vom Willy-Brandt-Platz aus die Weißfrauenstraße hinauf, die in die Berliner Straße mündet.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und fahndet nach dem unbekannten Roller-Fahrer.

circa 1,80 bis 1,85 Meter groß

von normaler Statur

mintfarbenes T-Shirt

weißer Helm

Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06975510100 an die Frankfurter Polizei wenden.