Suff-Fahrt mit geplatztem Reifen: 19-Jähriger ohne Führerschein hinterlässt Schneise der Verwüstung

Frankfurt am Main - Betrunken und ohne Führerschein war ein 19-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in einem geliehenen Auto in Frankfurt unterwegs. Vier Unfälle verursachte der Fahrer dabei, ehe ihn die Polizei stoppen konnte.

In der Schifferstraße konnte die Polizei den 19-Jährigen schließlich stoppen. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, war der 19-Jährige um kurz nach 1 Uhr in der Innenstadt mit dem Auto eines Bekannten, für das er den Schlüssel hatte, in Richtung Sachsenhausen losgefahren.

Noch in der Langen Straße sei der Wagen gegen eine Straßenlaterne gekracht. Dabei sei ein Reifen geplatzt und die Airbags wurden ausgelöst. Das hinderte den 19-Jährigen laut Polizei aber nicht daran, weiterzufahren.

Mittlerweile in Sachsenhausen angekommen beschädigte der Mann mit seinem Fahrzeug dann auf dem Weg über das Abtgässchen in die Schifferstraße auch noch einen Bordstein und kollidierte nach und nach mit insgesamt drei parkenden Autos.

Mittlerweile war der Polizei die Chaos-Fahrt des 19-Jährigen gemeldet und die Fahndung eingeleitet worden. In der Schifferstraße beendeten Polizisten schließlich die Suff-Tour.