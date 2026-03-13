Zwei Frauen lassen Handtaschen-Räuber alt aussehen, dann klicken die Handschellen

Frankfurt am Main - Zwei resolute Frauen wurden einem Handtaschen-Räuber im Frankfurter Nordend zum Verhängnis. Jetzt befindet sich der 20-Jährige in Untersuchungshaft.

Nach den gescheiterten Raubversuchen nahm die Polizei den 20-Jährigen in einem nahe gelegenen Supermarkt fest. (Symbolbild) © 123rf/Danny Kosmayer

Ein Sprecher der Polizei schilderte am Freitag den Vorfall, der sich bereits am Mittwoch ereignet hatte, wie folgt. Demnach habe sich der 20-Jährige gegen 13.45 Uhr einer 45 Jahre alten Frau in der Bockenheimer Anlage genähert und dann versucht, ihr die Handtasche zu entreißen.

Allerdings hielt die Frau ihre Tasche so fest, dass der Täter nach kurzer Zeit von ihr abließ und in ein nahe gelegenes Parkhaus flüchtete.

Dort versuchte es der Mann nur etwa 15 Minuten später wieder.

Dieses Mal griff er nach der Handtasche einer 20 Jahre alten Frau. Aber diese hielt die Tasche ebenfalls fest, sodass der Täter erneut erfolglos das Weite suchte.