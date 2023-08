Zwei Sex-Attacken gegen junge Frauen in Frankfurt: Polizei fahndet und sucht Zeugen

Eine zweite Sex-Attacke ereignete sich dann in der Nacht auf Sonntag - ebenfalls in Alt-Sachsenhausen.

In der Nacht zu Samstag wurde demnach eine 29-jährige Frau im Bereich der Toilette einer Kneipe in der Kleinen Rittergasse zum Opfer eines Sexualdelikts.

Die Polizei in Frankfurt am Main ermittelt wegen zwei Sex-Attacken gegen junge Frauen und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Gegen 3 Uhr war eine 18-jährige Frau vor die Tür eines Lokals in der Kleinen Rittergasse getreten, um eine Zigarette zu rauchen.

Dabei trat ein unbekannter Mann an sie heran, packte sie am Arm und führte die junge Frau in den Eingangsbereich einer Bar in der Klappergasse. Der Fremde forderte die 18-Jährige dazu auf, einen Joint zu rauchen, was diese jedoch ablehnte.

Dann "habe er begonnen, gegen ihren Willen ihre Hose aufzuknöpfen und versucht, sie in eine Ecke zu ziehen", schilderte der Polizeisprecher den weiteren Ablauf der Ereignisse. Während dieser Übergriffigkeit habe der Täter zudem in englischer Sprache geäußert, dass er mit der 18-Jährigen Geschlechtsverkehr haben wolle.

Zum Glück reagierte die junge Frau genau richtig: Sie rief lautstark um Hilfe. Zeugen wurden auf die bedrohliche Situation aufmerksam und griffen den Täter an, der daraufhin floh.

Zu dem Unbekannten liegt diese Beschreibung vor:



circa 35 bis 40 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

dunkle Haare und dunkler Bart

von schlanker Statur.

Bekleidet war der Sex-Täter mit einem weißen T-Shirt und einer blauen Hose. Auch in diesem Fall sucht die Polizei Zeugen.

Hinweise zu beiden Taten in Alt-Sachsenhausen werden von den Ermittlern unter der Telefonnummer 06975551399 entgegengenommen.