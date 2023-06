Brand im Frankfurter Stadtwald: Feuerwehr in Schwanheim und Goldstein im Einsatz

Frankfurt am Main - Feuer im Frankfurter Stadtwald! Seit den frühen Morgenstunden des Sonntags lodern Flammen im wohl größten innerstädtischen Forst der Republik. Die Feuerwehr sprach zudem eine Warnung an die Anwohner aus.

Insgesamt brennt im Frankfurter Stadtwald eine Fläche von rund sieben Hektar. (Symbolfoto) © 123rf/Jörg Hüttenhölscher

Wie die Brandmeister der hessischen Mainmetropole gegen 5 Uhr am Morgen per Twitter mitteilten, sei der Brand in dem Waldgebiet kurz zuvor ausgebrochen und wüte vor allem in den Stadtteilen Schwanheim und Goldstein.

Die betroffene Fläche betrage rund sieben Hektar. Zudem sei die Rauchentwicklung derart stark, dass Anwohnern dazu geraten wurde, dringend Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Während die Warnmeldung auch über die Warn-App NINA verbreitet wurde, gab es bereits erste Rückmeldungen von Betroffenen in den Twitter-Kommentaren.

So klagten einige bereits über "bestialischen" Gestank sowie enormen Hustenreiz, der sie bereits in den frühen Morgenstunden aus dem Schlaf riss.