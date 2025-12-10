705
Brand in Frankfurt: Geruchsbelästigung und große Rauchsäule
Frankfurt am Main - Eine große Rauchsäule und beißender Gestank waren die Folgen eines Brands, der am Mittwochvormittag in einem Frankfurter Entsorgungsunternehmen ausbrach. Um die Mittagszeit gab die Feuerwehr dann Entwarnung.
Das Feuer sei in der Gutleutstraße ausgebrochen, teilte die Frankfurter Feuerwehr zuvor über die App "HessenWarn" mit.
"Es besteht aktuell keine Gesundheitsgefahr!", hieß es weiter.
"Es brennt bei einem Entsorgungsunternehmen. Die Rauchsäule ist weit sichtbar", teilte die Feuerwehr über "X" mit.
Viel Einsatzkräfte rückten in der Folge zu dem Entsorgungsbetrieb aus.
Erstmeldung vom 10. Dezember, 11.11 Uhr, aktualisiert um 12.13 Uhr.
Titelfoto: 5VISION.NEWS