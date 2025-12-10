Brand in Frankfurt: Geruchsbelästigung und große Rauchsäule

Frankfurt am Main - Eine große Rauchsäule und beißender Gestank waren die Folgen eines Brands, der am Mittwochvormittag in einem Frankfurter Entsorgungsunternehmen ausbrach. Um die Mittagszeit gab die Feuerwehr dann Entwarnung.

In einem Frankfurter Entsorgungsunternehmen brach am Mittwochvormittag Feuer aus! © 5VISION.NEWS

Das Feuer sei in der Gutleutstraße ausgebrochen, teilte die Frankfurter Feuerwehr zuvor über die App "HessenWarn" mit.

"Es besteht aktuell keine Gesundheitsgefahr!", hieß es weiter.

"Es brennt bei einem Entsorgungsunternehmen. Die Rauchsäule ist weit sichtbar", teilte die Feuerwehr über "X" mit.