Brand in Frankfurt: Wohnung voller Müll in Flammen

Frankfurt am Main - Zahlreiche Feuerwehrleute rückten aus: In einem Wohnhaus in Frankfurt brach am Montagabend Feuer aus. Die Einsatzkräfte standen vor dem Problem, dass die brennende Wohnung voller Müll war!

Alarm in Frankfurt-Nordend am Montagabend: Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr rückten aus. (Symbolbild) © 7aktuell.media

Im Baumweg im Stadtteil Nordend ertönte gegen 18.10 Uhr ein lauter Knall. Danach stieg dichter Rauch aus einer Wohnung im dritten Stock eines Hauses auf, wie die Frankfurter Feuerwehr mitteilte.

Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. "Die ersten Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung", erklärte ein Sprecher. Dann aber wurde entdeckt, dass sich "große Mengen Unrat" in der Wohnung befanden. Damit war klar, dass der Einsatz lange andauern und personalintensiv werden würde.

Ein Feuerwehrkran mit Schüttmulde musste herbeigeschafft werden, um den Müll aus der Wohnung zu schaffen. Nur so war es möglich, die versteckten Glutnester infolge des Brands zu löschen.

"Insgesamt waren im Verlauf 62 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort", hieß es weiter.