Igel sorgt für tierischen Notfall-Einsatz der Frankfurter Feuerwehr

Frankfurt am Main - Tierischer Notfalleinsatz für die Frankfurter Feuerwehr : Ein Igel musste aus einer sehr misslichen Lage befreit werden.

Eine Feuerwehrfrau befreit den Igel vorsichtig aus dem Zaun. © Bild-Montage: X/Feuerwehr Frankfurt

Passiert ist das Ganze bereits am vergangenen Sonntag im Stadtteil Griesheim im Westen der Mainmetropole, wie die Feuerwehr auf ihrem X-Account berichtet.

Hier hatte ein Passant den Igel entdeckt. Der kleine Kerl hatte wohl bei der Suche nach Insekten durch einen Metallzaun klettern wollen.

Allerdings erwiesen sich die Streben des Zauns für das Tier als ein zu schwieriges Hindernis. Die Folge: Der Igel blieb auf halbem Weg darin stecken und es ging nun weder vor noch zurück.

Glücklicherweise hatte der Passant das Tier noch rechtzeitig bemerkt und dann die Feuerwehr verständigt.