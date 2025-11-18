Igel sorgt für tierischen Notfall-Einsatz der Frankfurter Feuerwehr
Frankfurt am Main - Tierischer Notfalleinsatz für die Frankfurter Feuerwehr: Ein Igel musste aus einer sehr misslichen Lage befreit werden.
Passiert ist das Ganze bereits am vergangenen Sonntag im Stadtteil Griesheim im Westen der Mainmetropole, wie die Feuerwehr auf ihrem X-Account berichtet.
Hier hatte ein Passant den Igel entdeckt. Der kleine Kerl hatte wohl bei der Suche nach Insekten durch einen Metallzaun klettern wollen.
Allerdings erwiesen sich die Streben des Zauns für das Tier als ein zu schwieriges Hindernis. Die Folge: Der Igel blieb auf halbem Weg darin stecken und es ging nun weder vor noch zurück.
Glücklicherweise hatte der Passant das Tier noch rechtzeitig bemerkt und dann die Feuerwehr verständigt.
Die Einsatzkräfte sahen sich die Lage kurz an, dann wurde der Igel ganz vorsichtig aus dem Zaun befreit.
Unverletzt habe das Kerlchen im Anschluss weiterlaufen können und verschwand schon kurz darauf wieder im Unterholz.
Titelfoto: Bild-Montage: X/Feuerwehr Frankfurt