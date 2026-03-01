Dachgeschosswohnung in Frankfurt brennt lichterloh: Feuerwehr rettet Menschen und Tiere

Frankfurt - Feueralarm in Frankfurt ! Am Samstagabend wurden die Brandbekämpfer zu einem Mehrfamilienhaus gerufen.

Umgehend leitete die Frankfurter Feuerwehr Löscharbeiten an dem Mehrfamilienhaus ein. © 5VISION.NEWS

Wie die Feuerwehr mitteilt, wurden die Kameradinnen und Kameraden gegen 20 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Kalbach-Riedberg gerufen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hätten demnach bereits Flammen aus den Fenstern einer Dachgeschosswohnung im vierten Obergeschoss geschlagen, heißt es weiter.

Umgehend leitete die Feuerwehr daher Löschmaßnahmen ein. Weil zunächst noch unklar war, ob sich noch Personen in dem Wohnhaus aufhielten, kontrollierten mehrere Trupps unter Atemschutz alle Wohneinheiten im vierten Stock.

Weil das Feuer im Einsatzverlauf zudem auf den Dachstuhl übergegriffen hatte, mussten die Löschmaßnahmen zeitweise ausgeweitet werden.

"Um alle Brandherde zu bekämpfen, wurde das Dach sowohl im Innenangriff als auch von außen über die beiden Drehleitern geöffnet", teilt die Feuerwehr dazu mit. Zudem sei eine Drohne eingesetzt worden, um alle Brandstellen zu lokalisieren.