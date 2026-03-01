Dachgeschosswohnung in Frankfurt brennt lichterloh: Feuerwehr rettet Menschen und Tiere
Frankfurt - Feueralarm in Frankfurt! Am Samstagabend wurden die Brandbekämpfer zu einem Mehrfamilienhaus gerufen.
Wie die Feuerwehr mitteilt, wurden die Kameradinnen und Kameraden gegen 20 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Kalbach-Riedberg gerufen.
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hätten demnach bereits Flammen aus den Fenstern einer Dachgeschosswohnung im vierten Obergeschoss geschlagen, heißt es weiter.
Umgehend leitete die Feuerwehr daher Löschmaßnahmen ein. Weil zunächst noch unklar war, ob sich noch Personen in dem Wohnhaus aufhielten, kontrollierten mehrere Trupps unter Atemschutz alle Wohneinheiten im vierten Stock.
Weil das Feuer im Einsatzverlauf zudem auf den Dachstuhl übergegriffen hatte, mussten die Löschmaßnahmen zeitweise ausgeweitet werden.
"Um alle Brandherde zu bekämpfen, wurde das Dach sowohl im Innenangriff als auch von außen über die beiden Drehleitern geöffnet", teilt die Feuerwehr dazu mit. Zudem sei eine Drohne eingesetzt worden, um alle Brandstellen zu lokalisieren.
Einsatz dauerte rund drei Stunden - Polizei ermittelt zur Brandursache
Insgesamt konnten zwei Menschen gerettet werden. Beide wurden vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt, eine Person musste darüber hinaus zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Daneben konnten auch mehrere Tiere in Sicherheit gebracht werden. Eine Katze konnte unverletzt aus dem Wohnhaus geholt und ihrem Besitzer übergeben werden. Zwei Hunde, die ebenfalls verletzungsfrei ins Freie gerettet werden konnten, wurden vorübergehend in die Obhut von Nachbarn gegeben.
Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 18 Fahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Nach rund drei Stunden konnte der Einsatz beendet und die Brandstelle an die Polizei übergeben werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
Titelfoto: Bildmontage: 5VISION.NEWS (2)