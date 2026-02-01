Riesige Rauchsäule über Frankfurt: Das war der Grund für den Feuerwehreinsatz

Frankfurt am Main - Ein brennender Reisebus am Mainufer hat am frühen Sonntagmorgen für eine riesige Rauchsäule über Frankfurt am Main gesorgt und viele Anwohner so sehr beunruhigt, dass sie den Notruf wählten.

Schon bei der Anfahrt war für die Einsatzkräfte die Rauchsäule nicht zu übersehen. © Feuerwehr Frankfurt am Main

Wie ein Sprecher der Frankfurter Feuerwehr mitteilte, waren gegen 2.10 Uhr mehrere Anrufe bei der Leitstelle eingegangen, die von dem Feuer berichteten.

Bereits bei der Anfahrt zu dem Brand in der Nähe der Alten Brücke am südlichen Mainufer im Stadtteil Sachsenhausen bemerkten auch die Feuerwehrleute die Rauchsäule. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte dann den Bus vor, der bereits komplett in Flammen aufgegangen war.

Sofort seien umfassende Löschmaßnahmen eingeleitet worden, sagte der Sprecher.

Der Einsatz hatte sich demnach bis etwa 3.30 Uhr hingezogen, 26 Einsatzkräfte sind vor Ort gewesen. Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben.