Erst brennen Mülltonnen, dann das Haus: Großer Feuerwehreinsatz in Frankfurt

Frankfurt am Main - Feuer-Alarm in Frankfurt : Mülltonnen in einem Hinterhof gerieten in Brand - schnell griffen die Flammen auf die Fassade und das Dach eines Hauses über.

Mülltonnen in einem Hinterhof in Frankfurt-Bockenheim brannten lichterloh - die Flammen griffen auf ein Haus über. © Screenshot/x.com/feuerwehrffm

Der Brand ereignete sich gegen 4 Uhr in der Nacht zu Samstag in der Leipziger Straße im Stadtteil Bockenheim, wie die Frankfurter Feuerwehr auf X mitteilte.

Demnach brannte bereits das Haus, als erste Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. "Das Feuer konnte durch eine große Anzahl von Feuerwehrkräften gelöscht werden", heißt es in dem X-Eintrag.

Im Nachgang musste das Dach des Hauses von den Einsatzkräften geöffnet werden, um letzte Glutnester zu erreichen.

Etwa zur selben Zeit, als die Mülltonnen in der Leipziger Straße in Flammen aufgingen, brannten auch in der nahe liegenden Rohmerstraße mehrere Mülltonnen an einem Gebäude.

"Dadurch wurden ein angrenzendes Lager und die Verkaufsflächen einer Drogerie verraucht. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden", heißt es auf X.