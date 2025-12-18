Kind steckt mit Kopf in Spielküche fest: Feuerwehr muss eingreifen

Frankfurt am Main - Am Mittwoch musste die Frankfurter Feuerwehr bei einem kuriosen Einsatz einen Vierjährigen aus seiner misslichen Lage befreien: Der kleine Kerl war mit seinem Kopf in einer Spielküche stecken geblieben.

Der Vierjährige hatte in der Kita beim Spielen seinen Kopf durch ein Loch in einer Kinderküche geschoben und war darin steckengeblieben. (Symbolfoto) © 123rf/dimitrimaruta

Was ist genau passiert? Wie die Feuerwehr über den Kurznachrichtendienst "X" berichtet, hatte der Junge in seiner Kita in der Kinderküche gespielt.

Dort schob das neugierige Kind dann seinen Kopf durch ein rundes Loch, das eigentlich für das Spülbecken der Spielküche vorgesehen ist.

Dann blieb der Vierjährige aber darin stecken. Nachdem alle Befreiungsversuche der Kita-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter erfolglos geblieben waren, wurde schließlich die Feuerwehr verständigt.