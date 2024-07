Feuer in Oberursel: Einfamilienhaus nach Dachstuhlbrand teilweise eingestürzt

Oberursel - Nach einem Dachstuhlbrand ist ein Einfamilienhaus in Oberursel bei Frankfurt teilweise eingestürzt.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Das leer stehende Einfamilienhaus ist teilweise eingestürzt. © 5VISION.NEWS

Verletzte gab es glücklicherweise keine, was unter anderem auch daran lag, dass das Haus gerade leer stand. Der Schaden wird auf 400.000 Euro geschätzt.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatten Nachbarn das Feuer in dem Haus in der Goldgrubenstraße bemerkt und gegen 19.30 Uhr am Abend des gestrigen Freitags die Feuerwehr alarmiert.

Mehrere Einsatzwagen rückten daraufhin an, die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Leider konnte nicht verhindert werden, dass Teile des Hauses einstürzten.