31.05.2025 13:33 Strom-Unfall bei Deutscher Bahn: Ein Mensch schwer verletzt

Auf einem Gelände der Deutschen Bahn in Frankfurt am Main kam es am Samstagvormittag zu einem Strom-Unfall mit einer schwer verletzten Person!

Frankfurt am Main - Ein Rettungshubschrauber war rasch zur Stelle: In Frankfurt kam es am Samstagvormittag zu einem Strom-Unfall auf einem Gelände der Deutschen Bahn, eine Person erlitt schwere Verletzungen. Alles in Kürze Strom-Unfall bei Deutscher Bahn in Frankfurt.

Eine Person schwer verletzt.

Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Verletzte Person in Spezialklinik gebracht.

Unfallursache wird von Polizei ermittelt. Mehr anzeigen Strom-Unfall bei der Deutschen Bahn: Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber rückten sofort nach der Alarmierung aus. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa Das Unglück ereignete sich "auf einem Betriebsgelände der Deutschen Bahn in der Gutleutstraße", wie die Frankfurter Feuerwehr über "X" mitteilte. Die Straße verläuft über eine längere Strecke parallel zu den Gleisen, die zum Hauptbahnhof Frankfurt führen. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten demnach sofort nach der Alarmierung aus, ebenso wurde der Rettungshubschrauber "Christoph 2" hinzugerufen. Die schwer verletzte Person sei auf schnellstem Weg in eine Spezialklinik gebracht worden, heißt es weiter. Unfall mit schwer verletzter Person bei Deutscher Bahn in Frankfurt am Main Genauere Hintergründe zu dem Unfall in Frankfurt sind nicht bekannt, es müssen sich aber schreckliche Szenen abgespielt haben. Auf "X" heißt es, dass Augenzeugen seelsorgerisch betreut werden mussten. "Der Notfall-Manager Deutschen Bahn ist vor Ort. Durch die Polizei wird die Unfallursache ermittelt", endet die Mitteilung auf "X".

