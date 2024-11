22.11.2024 15:43 Großeinsatz an Frankfurter Schule nach Reizgas-Alarm: 30 Kinder betroffen!

Am frühen Freitagnachmittag gab es nach einer Reizgas-Attacke an einer Gesamtschule in Frankfurt-Seckbach einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst am heutigen Freitag an einer Schule im Frankfurter Stadtteil Seckbach: Etwa 30 Schüler mussten behandelt werden, nachdem dort Reizgas versprüht wurde. Etwa 30 Kinder mussten vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden. (Symbolbild) © 123RF/rioblanco Wie die Frankfurter Feuerwehr über den Kurznachrichtendienst X mitteilte, waren die Einsatzkräfte am frühen Freitagnachmittag zu der integrierten Gesamtschule gerufen worden, nachdem Unbekannte das Gas freigesetzt hatten. Der Rettungsdienst behandelte die betroffenen Schüler vor Ort. Es sei aber keines der Kinder so schwer verletzt worden, dass es in eine Klinik hätte eingeliefert werden müssen. Nachdem die Feuerwehrleute die Räume ausreichend gelüftet hatten, konnte der Einsatz beendet werden. Die Frankfurter Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: 123RF/rioblanco