17.06.2026 13:35 Großeinsatz in Sachsenhausen: Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Zurzeit ist die Feuerwehr Frankfurt mit vielen Kräften in Sachsenhausen in der Nähe des Südbahnhofs beim Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus im Einsatz.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen ist die Feuerwehr gerade bei einem größeren Einsatz mit Löscharbeiten beschäftigt.

Die Feuerwehr hat das Feuer bereits unter Kontrolle bringen können. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa Wie die Feuerwehr Frankfurt über den Kurznachrichtendienst "X" mitteilt, brennt es demnach auf dem Flachdach von einem Wohn- und Geschäftshaus in der Geleitstraße nahe dem Südbahnhof.