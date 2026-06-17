Großeinsatz in Sachsenhausen: Brand in Wohn- und Geschäftshaus
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Frankfurt am Main - Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen ist die Feuerwehr gerade bei einem größeren Einsatz mit Löscharbeiten beschäftigt.
Wie die Feuerwehr Frankfurt über den Kurznachrichtendienst "X" mitteilt, brennt es demnach auf dem Flachdach von einem Wohn- und Geschäftshaus in der Geleitstraße nahe dem Südbahnhof.
Die Rauchsäule sei weithin sichtbar, heißt es. Die Feuerwehr sei mit zahlreichen Kräften vor Ort. Mittlerweile habe man das Feuer aber unter Kontrolle bringen können.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa