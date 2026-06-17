Großeinsatz in Sachsenhausen: Brand in Wohn- und Geschäftshaus

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Zurzeit ist die Feuerwehr Frankfurt mit vielen Kräften in Sachsenhausen in der Nähe des Südbahnhofs beim Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus im Einsatz.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen ist die Feuerwehr gerade bei einem größeren Einsatz mit Löscharbeiten beschäftigt.

Die Feuerwehr hat das Feuer bereits unter Kontrolle bringen können. (Symbolbild)
Die Feuerwehr hat das Feuer bereits unter Kontrolle bringen können. (Symbolbild)  © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die Feuerwehr Frankfurt über den Kurznachrichtendienst "X" mitteilt, brennt es demnach auf dem Flachdach von einem Wohn- und Geschäftshaus in der Geleitstraße nahe dem Südbahnhof.

Die Rauchsäule sei weithin sichtbar, heißt es. Die Feuerwehr sei mit zahlreichen Kräften vor Ort. Mittlerweile habe man das Feuer aber unter Kontrolle bringen können.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa

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