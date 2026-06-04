Brand in Frankfurter Industriegebiet: Feuerwehr findet Leiche
Frankfurt am Main - Nach einem Leichenfund in Frankfurt sucht die Polizei dringend Zeugen: Der männliche Leichnam wurde am späten Mittwochabend bei Löscharbeiten im Stadtteil Ostend entdeckt!
Das Feuer brach gegen 22 Uhr in der Daimlerstraße im dortigen Industriegebiet aus, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Donnerstag mitteilte.
Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten nach der Alarmierung umgehend aus. "Bei den anschließenden Löscharbeiten wurde eine tote männliche Person aufgefunden", ergänzte ein Sprecher.
Zur Identität des Toten wurden keine Angaben gemacht. Auch zur Brandursache und der geschätzten Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.
"Ob die aufgefundene Person in Zusammenhang mit dem Brandgeschehen steht, ist jetzt Teil der Ermittlungen", hieß es weiter.
Die Frankfurter Polizei sucht im Zusammenhang mit dem Feuer im Ostend Zeugen. Hinweis nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 06975551199 entgegen.
Titelfoto: dpa/Boris Rössler