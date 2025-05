Massiver Balkon-Brand: Mehrfamilienhaus in Frankfurt evakuiert

Wegen eines brennenden Balkons evakuierte die Frankfurter Feuerwehr am Freitag ein komplettes Mehrfamilienhaus. (Symbolbild) © Montage: Florian Gürtler/TAG24, Matthias Bein/dpa

Das Feuer brach am Freitag gegen 12 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Bertramstraße im Stadtteil Nordend aus, wie die Frankfurter Feuerwehr am Samstag mitteilte.

Demnach evakuierten die Einsatzkräfte das gesamte Gebäude. Die Bertramstraße wurde gesperrt.

Parallel dazu begannen die Löscharbeiten, die rasch zum Erfolg führten.

Menschen wurden durch den Balkonbrand nicht verletzt. "Allerdings entstand ein Gebäudeschaden auf und rund um den betreffenden Balkon, welchen die Feuerwehr im mittleren fünfstelligen Bereich einschätzt", ergänzte ein Sprecher.