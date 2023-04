April-Wetter in Hessen mit nächtlichem Frost und Schneefall

Das Hessen-Wetter bis Donnerstag: Auch in der neuen Woche wird es zunächst wechselhaft. Nachts kommt es in den Hochlagen zu Schneefall und Bodenfrost.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main/Hessen - Der Frühling lässt weiter auf sich warten. In den kommenden Tagen herrscht in Hessen typisches, wechselhaftes Aprilwetter vor.

So wie hier in Frankfurt zeigt sich der Himmel in ganz Hessen in den kommenden Tagen oftmals bedeckt und es bleibt regnerisch. © Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, wetteronline.de So bleibt es am heutigen Montag laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bei 13 bis 15 Grad stark bewölkt mit vereinzelten Schauern. Im Tagesverlauf lassen diese dann vor allem im Norden Hessens nach und es kommt zu Auflockerungen. In der Nacht zum Dienstag nimmt die Bewölkung dann von Osten her wieder zu. Die Temperatur sinkt auf 7 bis 3 Grad und es kann erneut etwas Regen geben. Bei 0 Grad muss im Bergland mit Frost in Bodennähe gerechnet werden.

Auch am Dienstag ist der Himmel stark bewölkt mit einigen wenigen Auflockerungen. Es bleibt aber bei Höchstwerten zwischen 12 und 15 Grad weitgehend niederschlagsfrei. Es weht ein mäßiger Wind aus Nordost, der am Mittag böig auffrischen kann. Bei 8 bis 5 Grad ist es auch in der Nacht zum Mittwoch stark bewölkt. Erst im Laufe des folgenden Tages gibt es größere Auflockerungen. Das Thermometer steigt im Norden auf 14, im Süden sogar auf 18 Grad.

Nachts sinkt die Temperatur auf 4 bis 0 Grad