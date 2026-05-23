23.05.2026 11:22 Bis zu 34 Grad! So traumhaft wird das Hessen-Wetter heute und in den nächsten Tagen

Es wird warm, richtig warm! Was Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen kann sich laut dem Deutschen Wetterdienst am langen Pfingstwochenende sehen lassen.

Von Jan Höfling

Frankfurt am Main - Es wird warm – und zwar so richtig warm! Was Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen kann sich am langen Pfingstwochenende sehen lassen.

Das Wetter an Pfingsten kann sich sehen lassen. Es wird richtig warm in Frankfurt und dem Rest von Hessen. © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Screenshot/Wetteronline.de Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) startet der Samstag bereits sonnig, mit Niederschlägen muss dementsprechend nicht gerechnet werden. Die Höchstwerte pendeln sich im Laufe des Tages bei strahlendem Sonnenschein den Meteorologen zufolge zwischen 28 und 32 Grad ein. Abgerundet wird das sommerliche Wetter von einem maximal schwachen Wind aus verschiedenen Richtungen. Auch am Sonntag lässt sich das Wetter in Hessen nicht lumpen. Sonnig und niederschlagsfrei lautet die Prognose, das Quecksilber steigt bei einem schwachen Wind aus nördlichen Richtungen auf 27 bis 33 Grad an. Ein Ausflug lohnt sich also definitiv. Frankfurt Wetter Wo steckt denn nur der Frühling? So wird das Wetter bis zum langen Osterwochenende Einen Haken gibt es bei der Planung jedoch zu beachten: Am Nachmittag herrscht im Bergland ein geringes Risiko für Schauer oder Gewitter.

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