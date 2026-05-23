Bis zu 34 Grad! So traumhaft wird das Hessen-Wetter heute und in den nächsten Tagen
Frankfurt am Main - Es wird warm – und zwar so richtig warm! Was Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen kann sich am langen Pfingstwochenende sehen lassen.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) startet der Samstag bereits sonnig, mit Niederschlägen muss dementsprechend nicht gerechnet werden.
Die Höchstwerte pendeln sich im Laufe des Tages bei strahlendem Sonnenschein den Meteorologen zufolge zwischen 28 und 32 Grad ein. Abgerundet wird das sommerliche Wetter von einem maximal schwachen Wind aus verschiedenen Richtungen.
Auch am Sonntag lässt sich das Wetter in Hessen nicht lumpen. Sonnig und niederschlagsfrei lautet die Prognose, das Quecksilber steigt bei einem schwachen Wind aus nördlichen Richtungen auf 27 bis 33 Grad an. Ein Ausflug lohnt sich also definitiv.
Einen Haken gibt es bei der Planung jedoch zu beachten: Am Nachmittag herrscht im Bergland ein geringes Risiko für Schauer oder Gewitter.
Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen: So wird das Wetter am Montag und Dienstag
Wer das lange Wochenende in seinen vollen Zügen genießen möchte, darf sich auch auf den Montag freuen. Es bleibt einmal mehr niederschlagsfrei, die Sonne hat laut dem DWD am Himmel das Sagen.
Passend dazu steigen die Temperaturen auf 27 bis maximal 32 Grad. Es weht ein lediglich schwacher Wind und das aus unterschiedlichen Richtungen.
Am Dienstag steht dann zwar wieder der Weg zur Arbeit oder alternativ im Home-Office an den Computer auf dem Programm, nach Feierabend dürfte es viele allerdings wieder ins Freie ziehen.
Am Wetter ändert sich nämlich praktisch nichts. Bedeutet: Sonne satt, kein Regen und mit 29 bis 34 Grad wird es sogar noch ein Quäntchen wärmer.
Den Experten zufolge wird der sonnige Tag von einem lediglich schwachen bis mäßigen Wind, der zunächst aus wechselnden Richtungen und später schließlich aus Nord weht, entsprechend sommerlich abgerundet.
Titelfoto: Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Screenshot/Wetteronline.de