Endlich wieder Wochenende! Hebt auch das Wetter in Hessen unsere Laune?

Frankfurt am Main - Endlich Wochenende! Die freien Tage heben die Laune, doch spielt das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen eigentlich auch mit?

In Wiesbaden kann sich ein Spaziergang lohnen - vor allem am Sonntag kann Sonne getankt werden. © Montage: Jörg Halisch/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist das nur bedingt der Fall. Den Experten zufolge wird es am Samstag heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf bestimmen dabei vermehrt Quellwolken das Bild am Himmel, es kommt zu einzelnen Schauern.

Die Höchstwerte pendeln sich bei überschaubaren 10 bis 15 Grad ein, im höheren Bergland werden demnach lediglich 8 bis 10 Grad erreicht. Es weht ein meist schwacher, teils auch mäßiger Wind aus Nordost, der in Nähe der Schauer böig auffrischt.

In der Nacht zu Sonntag fallen klingen diese dann aus. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 2 Grad, im Norden und Osten ist es bei -2 Grad sogar frostig.

Der Sonntag präsentiert sich dann freundlicher - und zur Freude aller vor allem niederschlagsfrei.

Das Quecksilber steigt bei einem schwachen bis mäßigen Ostwind auf 13 bis 16 Grad, in Hochlagen werden 11 Grad erreicht.