Endlich wieder Wochenende! Hebt auch das Wetter in Hessen unsere Laune?
Frankfurt am Main - Endlich Wochenende! Die freien Tage heben die Laune, doch spielt das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen eigentlich auch mit?
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist das nur bedingt der Fall. Den Experten zufolge wird es am Samstag heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf bestimmen dabei vermehrt Quellwolken das Bild am Himmel, es kommt zu einzelnen Schauern.
Die Höchstwerte pendeln sich bei überschaubaren 10 bis 15 Grad ein, im höheren Bergland werden demnach lediglich 8 bis 10 Grad erreicht. Es weht ein meist schwacher, teils auch mäßiger Wind aus Nordost, der in Nähe der Schauer böig auffrischt.
In der Nacht zu Sonntag fallen klingen diese dann aus. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 2 Grad, im Norden und Osten ist es bei -2 Grad sogar frostig.
Der Sonntag präsentiert sich dann freundlicher - und zur Freude aller vor allem niederschlagsfrei.
Das Quecksilber steigt bei einem schwachen bis mäßigen Ostwind auf 13 bis 16 Grad, in Hochlagen werden 11 Grad erreicht.
Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen: So wird das Wetter zum Start in die neue Woche
Zum Start in die neue Arbeitswoche tritt in der Nacht auf Montag bei Temperaturen von 3 bis -1 Grad im Süden und bis zu -3 Grad in Nord- und Osthessen verbreitet Frost in Bodennähe auf.
Den Meteorologen zufolge wird der Tag bei 13 bis 17 Grad zwar teils wolkig, die Sonne lässt sich im Gegenzug aber vielerorts auch länger blicken. Es bleibt bei einem schwachen Wind, der meist aus nördlicher Richtung über das Land weht, trocken.
Die Nacht auf Dienstag wird einmal mehr kühl. Mehr als 4 bis -1 Grad sind demnach nicht drin.
Der Dienstag selbst wird wechselhaft mit wolkigen und heiteren Abschnitten. Einen Schirm solltet Ihr laut dem DWD jedoch immerhin nicht brauchen.
Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 18 Grad, im Bergland werden um die 12 Grad erreicht. Ein schwacher bis mäßiger Südwestwind rundet das Gesamtbild ab.
Titelfoto: Montage: Jörg Halisch/dpa, Screenshot/wetteronline.de