Tornado trifft Dorf in Hessen: Drei Häuser schwer beschädigt

Eine Windhose hat am Mittwoch das Dorf Bieber in Südosthessen getroffen: Durch den Tornado wurden mehrere Häuser in dem Ortsteil von Biebergemünd beschädigt.

Von Florian Gürtler

Main-Kinzig-Kreis/Biebergemünd - Es dauerte nur zehn Sekunden, doch die Folgen waren drastisch: Das Dorf Bieber in Südosthessen wurde am Mittwochnachmittag von einem Tornado getroffen! Alles in Kürze Tornado trifft Dorf in Hessen

"Gegen 15.30 Uhr ist eine Windhose durch Bieber gezogen und hat mehrere Dächer beschädigt", sagte ein Feuerwehrsprecher. Insgesamt seien 16 Hausdächer in dem Ortsteil der Spessart-Gemeinde Biebergemünd beschädigt worden. Ein Baum sei umgestürzt, an mehreren Bäumen seien Äste abgebrochen und umhergeschleudert worden. Die Feuerwehr war demnach mit 37 Einsatzkräfte vor Ort und um die Schäden zu beseitigen. Insbesondere mussten zahlreiche Dachziegel gesichert werden. "Schwer erwischt hat es drei Häuser", hieß es weiter. In diesen drei Fällen seien durch die Windhose jeweils größere Teils des Dachs abgedeckt worden. Feuerwehrsprecher nach Windhose: "Großes Ausmaß" Ein Tornado ist am Mittwoch durch Biebergemünd-Bieber im südosthessischen Main-Kinzig-Kreis gezogen. © 5VISION.NEWS Für die Feuerwehrkräfte seien Unwetter-Einsätze normal, doch ein derartiges Phänomen sei in der Region bislang nicht vorgekommen. Das Besondere sei "die Schlagartigkeit" gewesen, der Tornado habe nur lediglich zehn Sekunden gedauert. "Und dann hinterher dieses große Ausmaß", zeigte sich der Feuerwehrsprecher beeindruckt von der Naturgewalt. Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Mittwoch teils schwere Gewitter für Hessen vorhergesagt. Für den Donnerstag und den Freitag sagen die Meteorologen aber jeweils eine ruhige Wetterlage voraus. Am Samstag erwarten die Meteorologen dann erneut "kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel". An diesem Tag bestehe "Unwettergefahr".

Titelfoto: 5VISION.NEWS