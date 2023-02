Trocken und kalt: Frost-Wetter in Frankfurt und Hessen

Wetter-Vorhersage für Frankfurt und ganz Hessen am Montag, Dienstag und Mittwoch: Es wird sonnig, trocken und kalt - Nachtfrost bis -8 Grad ist möglich.

Von Florian Gürtler

Offenbach am Main - Am Mittwoch beginnt der meteorologische Frühling, doch das Wetter in Frankfurt und ganz Hessen ist noch voll im Winter-Modus: So sind die Aussichten für den heutigen Montag und die kommenden Tage.

Auch der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt für die kommenden Tage Tiefsttemperaturen im Minus-Bereich für ganz Hessen voraus. © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Screenshot/Wetteronline.de Ein Hochdruckgebiet bei den Britischen Inseln gewinnt mehr und mehr Einfluss auf das Wetter-Geschehen in Hessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte. Hierdurch ströme "recht kalte und zunehmend trockene Festlandsluft" zu uns und bestimme das Wetter. Der heutige Montag wird laut den Offenbacher Meteorologen zunächst sonnig, im Tagesverlauf sollen einzelne harmlose Quellwolken aufziehen, doch es bleibt niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen erreichen 2 bis 6 Grad im Tiefland, 0 bis 2 Grad in den Bergen. Frankfurt Wetter Der Winter kommt zurück nach Hessen: Gefahr durch Straßenglätte! "In den höchsten Lagen leichter Dauerfrost bis -3 Grad", fügte ein DWD-Sprecher hinzu. Die Nacht wird mit Tiefstwerten zwischen -3 und -6 Grad sowie bis zu -8 Grad in höheren Lagen in ganz Hessen frostig. In seltenen Fällen könne sich Reifglätte bilden, mahnt der Wetterdienst - Autofahrer sollten also Vorsicht walten lassen.

Eisiger Nachtfrost auch am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in ganz Hessen