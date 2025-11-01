Großeinsatz in Frankfurt: Knallgeräusch sorgt für Panik - Acht Verletzte
Von Nicole Schippers, Jan Höfling
Frankfurt am Main - Aufregung am Samstag im Nordwestzentrum! Im Frankfurter Stadtteil Heddernheim läuft ein Großeinsatz, nachdem am Nachmittag von Besuchern ein lautes Knallgeräusch gemeldet worden war. Inzwischen hat die Polizei Entwarnung gegeben. Acht Menschen erlitten Verletzungen.
"Gegenwärtig besteht keine Gefahrensituation mehr", teilte die Polizei Frankfurt auf der Plattform X mit.
Die Polizeikräfte hätten nach eigenen Angaben Rückstände eines gezündeten Feuerwerkskörpers gefunden. "Diese könnten ursächlich für die gemeldeten Knallgeräusche sein, welche das panische Verlassen der Besucher des NWZ ausgelöst haben", hieß es.
Am Nachmittag war noch unklar gewesen, ob es sich bei dem Geräusch um Böllerlärm oder eventuell um Schussgeräusch handelte. Das Einkaufszentrum wurde deshalb weiträumig abgesperrt und über Stunden durchsucht.
Laut "Hessenschau" waren Menschen panisch aus dem Einkaufszentrum geflüchtet. Polizeiangaben zufolge wurden in diesem Zusammenhang acht verletzte Personen registriert.
Es waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, um sich einen Überblick zu verschaffen.
Bereich um Frankfurter Nordwestzentrum weiträumig gesperrt
Zuvor konnten Medienberichte bezüglich einer Festnahme, die nicht im direkten Kontext zu den Geräuschen gestanden haben soll, offiziell zunächst nicht bestätigt werden. "Die vorläufig festgenommene Person störte polizeiliche Maßnahmen und wurde mittlerweile auch wieder entlassen", teilte die Polizei auf X mit.
Der Bereich um das Einkaufszentrum ist nach wie vor weiträumig abgesperrt, wie ein dpa-Fotograf berichtete. Polizisten mit Maschinenpistolen sind zu sehen. Im Freien warten Menschen.
Die Frankfurter Feuerwehr hatte am späten Nachmittag auf der Plattform X von einer größeren Einsatzlage im Nordwestzentrum berichtet. Polizei und Feuerwehr seien angerückt und weiter im Einsatz. "Meidet den Bereich", hieß es.
Diese Meldung wird fortlaufend aktualisiert. Erstmeldung 18.01 Uhr, zuletzt aktualisiert: 19.33 Uhr
Titelfoto: 5VISION.NEWS