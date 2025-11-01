Großeinsatz in Frankfurt: Knallgeräusch sorgt für Panik - Acht Verletzte

Frankfurt am Main - Aufregung am Samstag i m Nordwestzentrum! Im Frankfurter Stadtteil Heddernheim läuft ein Großeinsatz, nachdem am Nachmittag von Besuchern ein lautes Knallgeräusch gemeldet worden war. Inzwischen hat die Polizei Entwarnung gegeben. Acht Menschen erlitten Verletzungen.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. © 5VISION.NEWS

"Gegenwärtig besteht keine Gefahrensituation mehr", teilte die Polizei Frankfurt auf der Plattform X mit.

Die Polizeikräfte hätten nach eigenen Angaben Rückstände eines gezündeten Feuerwerkskörpers gefunden. "Diese könnten ursächlich für die gemeldeten Knallgeräusche sein, welche das panische Verlassen der Besucher des NWZ ausgelöst haben", hieß es.

Am Nachmittag war noch unklar gewesen, ob es sich bei dem Geräusch um Böllerlärm oder eventuell um Schussgeräusch handelte. Das Einkaufszentrum wurde deshalb weiträumig abgesperrt und über Stunden durchsucht.

Laut "Hessenschau" waren Menschen panisch aus dem Einkaufszentrum geflüchtet. Polizeiangaben zufolge wurden in diesem Zusammenhang acht verletzte Personen registriert.

Es waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, um sich einen Überblick zu verschaffen.