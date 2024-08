Aktuelle Unwetter-Warnung: "Gefahr für Leib und Leben"

Frankfurt am Main - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor möglichen Unwettern : Betroffen sind unter anderem der Norden von Frankfurt , der Taunus und die Wetterau. Auch für weitere Teile von Hessen wie den Raum Gießen und Bad Hersfeld liegen entsprechende Warnungen vor.

Sollte es durch den zu erwartenden Starkregen zu Wassereinbrüchen in Kellern kommen, so wird dringen empfohlen, diese Keller umgehend zu verlassen. Es droht sonst die Gefahr, in den überfluteten Räumen zu ertrinken.

Es wird empfohlen, Schutz in Gebäuden zu suchen und den Aufenthalt im Freien zu meiden. Autofahrern wird dringend geraten, ihr Fahrverhalten an die Gefahrenlage anzupassen.

Wörtlich heißt es in der Warnung: "Gefahr für Leib und Leben durch Blitzschlag." Ebenso bestehe potenziell Gefahr durch umstürzende Bäume, Hochspannungsleitungen und Gerüste sowie durch herabfallende Äste und Dachziegel.

Über die Warn-App NINA des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wurde am frühen Dienstagabend eine eindringliche Mahnung verschickt.

Schon im Vorfeld hatte der Deutsche Wetterdienst für den heutigen Dienstag vor schweren Gewittern und lokalen Unwettern in Hessen gewarnt.

Auch am morgigen Mittwoch muss in dem Bundesland nach der Vorhersage der Meteorologen mit Schauern und teils kräftigen Gewittern mit Starkregen und Hagel gerechnet werden. Zudem bestehe auch am morgigen Tag die Gefahr von lokalen Unwettern.

Am Donnerstag soll sich die Wetterlage in Frankfurt und Hessen dann wieder beruhigen. Nur am Morgen könne es noch einzelne Schauer geben, der Rest des Tages soll laut der DWD-Prognose "verbreitet niederschlagsfrei" verlaufen.