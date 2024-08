13.08.2024 05:15 Hitze und Unwetter: Heute Extrem-Wetter in Frankfurt und Hessen

Die Wettervorhersage für den heutigen Dienstag in Frankfurt am Main und Hessen kündigt Extreme an: Starke Hitze sowie Gewitter und lokale Unwetter drohen!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Die Menschen in Frankfurt und ganz Hessen müssen sich am heutigen Dienstag auf eine Wetterlage der Extreme einstellen: Sommerhitze mit bis zu 36 Grad und lokale Unwetter mit heftigem Starkregen sind möglich! Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert Schauer und teils kräftige Gewitter. Auch der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt ein hohes Gewitterrisiko für Hessen voraus. © Montage: 123RF/believeinme33, Screenshot/Wetteronline.de "Verbreitet extreme Wärmebelastung" heißt es wörtlich in der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) für Hessen. "Schwülheiß mit Höchstwerten zwischen 32 und 36 Grad", geht die Prognose der Offenbacher Meteorologen für das Bundesland weiter. Doch damit nicht genug: Der Dienstag beginne zwar zunächst heiter und niederschlagsfrei, doch im Tagesverlauf sollen Wolken aufziehen und Schauer sowie teils kräftige Gewitter mit sich bringen. Bei diesen Gewittern könnte es zu Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter kommen. Ebenso möglich seien Hagel sowie stürmische Böen mit einer Geschwindigkeit von rund 70 Kilometern pro Stunde. Wetter Deutschland Hitzewarnung für München und Teile Bayerns! So heiß wird es am Sonntag und zum Start der Woche Lokal drohen zudem Unwetter mit heftigem Starkregen, bei dem in kurzer Zeit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter niedergehen könnten. Im Unwetter-Fall seien auch schwere Sturmböen mit einer Windgeschwindigkeit von rund 90 Kilometern pro Stunde wahrscheinlich. Punktuell könne auch "extrem heftiger Starkregen" mit bis zu 80 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde mit geringer Wahrscheinlichkeit niedergehen. Auch am Mittwoch Schauer und Gewitter mit Starkregen in Hessen Auch am Mittwoch muss in Hessen mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt ebenfalls erhöhte Niederschlagsmengen voraus. © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Screenshot/Wetteronline.de Was die Hitze betrifft, so hat der Deutsche Wetterdienst einige Verhaltens-Tipps für die Bevölkerung zusammengestellt. Neben allgemeinen Verhaltensempfehlungen heißt es darin auch: "Alleinstehende betagte und pflegebedürftige Personen sind bei Hitze besonders gefährdet und benötigen unsere Aufmerksamkeit". Am morgigen Mittwoch geht die Hitzebelastung in Hessen dann etwas zurück: Die DWD-Prognose sagt für diesen Tag Höchsttemperaturen zwischen 28 und 32 Grad voraus. Wetter Deutschland Tropenhitze und schwere Gewitter: So heftig werden die nächsten 48 Stunden in Köln Bei einer weiterhin schwülwarmen Wetterlage müsse aber erneut mit Schauern und Gewittern mit Starkregen und Hagel gerechnet werden. Auch an diesem Tag erwarten die Meteorologen "örtlich Unwettergefahr". Am Donnerstag soll sich das Wetter in Hessen dann bei 26 bis 30 Grad in der Spitze beruhigen. Nach einigen letzten Schauern werde der Tag "verbreitet niederschlagsfrei" verlaufen, sagt der Deutsche Wetterdienst voraus.

Titelfoto: Montage: 123RF/believeinme33, Screenshot/Wetteronline.de