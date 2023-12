Ausschreitungen zu Silvester in Frankfurt und Hessen? Einsatzkräfte bereiten sich vor

Drohen zu Silvester Ausschreitungen in Frankfurt am Main und Hessen? Polizei und andere Einsatzkräfte bereiten sich auf den kommenden Jahreswechsel vor.

Frankfurt am Main/Wiesbaden - Polizei und Rettungsdienst in Frankfurt am Main und Hessen wollen an Silvester deeskalierend auftreten, um das Risiko von Übergriffen zu senken. Die Sorge, dass es dennoch zu Ausschreitungen kommen könnte, steht im Raum.

In der Silvesternacht 2022/23 waren Polizisten und Feuerwehrleute in Berlin von Randalierern mit Raketen und Böllern attackiert worden. © Julius-Christian Schreiner/TNN/dpa "Grundsätzlich gilt, dass die Respekt-Schwelle gegenüber Einsatzkräften gesunken ist", sagte eine Sprecherin des Deutschen Roten Kreuzes in Wiesbaden. Die Besatzung der Rettungswagen erlebe immer wieder, dass etwa ihre Vorgehensweise bei der Behandlung von Patienten moniert werde. Die Einsatzkräfte werden nach ihren Worten schon lange geschult, in solchen Situationen deeskalierend zu wirken. "Sie wissen auch, wann sie sich zurückziehen und die Polizei rufen sollten." Beim Arbeiter-Samariter-Bund in Frankfurt am Main sind die Mitarbeiter ebenfalls entsprechend ausgebildet, wie der Geschäftsführer Matz Mattern sagte. Spezielle Vorbereitungen für besondere Ereignisse wie etwa die Silvesternacht gebe es aber nicht. Frankfurt Lokal Aus Protest: Arztpraxen in Frankfurt und Hessen zwischen den Jahren geschlossen "Im Rahmen der Aus- und Fortbildung werden Polizistinnen und Polizisten auf derartige Angriffe vorbereitet", hieß es auch vom hessischen Innenministerium in Wiesbaden, das ebenfalls von einem gesunkenen Respekt "durch gewisse Teile der Gesellschaft" berichtet. In Kommunikationstrainings werde geübt, in Konflikten deeskalierend aufzutreten. Zudem sei in die Schutzausrüstung investiert und alle Polizeipräsidien seien mit Bodycams ausgestattet worden. Dabei sollten durch die Kenntlichmachung der Videoaufzeichnung Gewalttaten möglichst verhindert werden. Käme es doch zu Übergriffen, würden diese "rechtssicher dokumentiert". Für die Nachsorge, etwa nach tätlichen Angriffen, werde den Beamten psychosoziale Unterstützung angeboten.

Bundesinnenministerin befürchtet "blinde Wut und sinnlose Gewalt"