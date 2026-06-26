Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Gießen bleibt gesperrt: So kommt Ihr jetzt ans Ziel

Gießen/Frankfurt am Main - Zum Start in die Sommerferien bleibt die Bahnstrecke zwischen Gießen und Frankfurt in Teilen weiter gesperrt.

Auf der Strecke zwischen Frankfurt und Gießen wird es auch in den kommenden Tagen Probleme geben. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

"Nach mehreren Bränden im Gleisbereich ist das Stellwerk Bad Vilbel weiterhin nicht verfügbar", teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. "Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich bis Mitte nächster Woche andauern." Aber wie kommen Reisende nun ans Ziel?

Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes gibt es Möglichkeiten, auf andere Transportmittel umzusteigen:

Zwischen Butzbach und Bad Vilbel kann für die Weiterfahrt von und nach Frankfurt die S6 genutzt werden.

Zwischen Groß Karben und Friedberg fährt auch die S6.

Bei anderen Regionalbahnen gibt es einen Busnotverkehr, die Busse fahren allerdings ohne feste Fahrzeiten.

Die Züge des Fernverkehrs, die ICE-Linie 26, von Karlsruhe über Heidelberg - Frankfurt - Gießen - Kassel-Wilhelmshöhe nach Hannover entfallen der Bahn zufolge derzeit.

"Wir empfehlen Fahrgästen, sich in der App DB Navigator und auf bahn.de über alternative Verbindungen zu informieren", sagte ein Bahnsprecher.

Fahrgäste im betroffenen Bereich müssten aktuell leider auf die Züge des Regionalverkehrs ausweichen.