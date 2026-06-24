Chaos am Frankfurter Hauptbahnhof: Hunderte stranden und kommen nicht weg

Frankfurt am Main - Hunderte Menschen strandeten am Frankfurter Hauptbahnhof, die Situation war chaotisch: Eine Störung bei der Deutschen Bahn legte am späten Dienstagabend bundesweit den Zugverkehr lahm!

Infolge einer bundesweiten Störung bei der Deutschen Bahn saßen hunderte Reisende am Frankfurter Hauptbahnhof fest. © 5VISION.NEWS

Eine lange Schlange bildete sich in der Folge vor dem Info-Schalter der Deutschen Bahn.

"Der Zugverkehr ist momentan in ganz Deutschland eingestellt. Wenn Sie mit dem Deutschland-Ticket unterwegs sind, nehmen Sie sich ein Taxi/Hotel und reichen die Kosten über die Fahrgastrechte ein (Erstattung bis 120 Euro)", war auf einer Infotafel zu lesen.

Beides war in der Nacht zum Mittwoch nicht so einfach in Frankfurt: Reisende berichteten, es gebe in der ganzen Stadt kein Hotelzimmer mehr. Und selbst wenn man etwas fände in einem Außenbezirk, wie solle man da hinkommen? U- und S-Bahnen fuhren auch nicht.

Vor dem Hauptbahnhof in eine Straßenbahn steigen ging ebenfalls nicht: Weil am Nachmittag ein Polizist einen Mann niedergeschossen hatte, standen die Trams still. Die Gleise waren mit Flatterband abgesperrt und wurden bewacht.

Zudem konnten Taxis wegen zahlreicher Baustellen rund um den Bahnhof nicht parken. Die Fahrer nahmen die Gäste im Vorbeifahren auf. Im Bahnhof liefen Taxifahrer durch die Menge und lotsten Fahrgäste zu den Seitenausgängen.