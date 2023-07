15.07.2023 06:45 "Christopher Street Day"-Parade in Frankfurt: Das müsst Ihr wissen!

Am heutigen Samstag steht die große Christopher Street Day-Parade in Frankfurt am Main an: Die Polizei rät dringend dazu, in der City den ÖPNV zu nutzen!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Am heutigen Samstag wird mit der traditionellen Parade der Höhepunkt des "Christopher Street Days" (CSD) in der Mainmetropole Frankfurt gefeiert - es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen, die Polizei rechnet mit mehr als 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die CSD-Parade in Frankfurt am Main wird traditionell immer im Juli veranstaltet - sie lockt alljährlich tausende Zuschauer in die Frankfurter City. © Helmut Fricke/dpa Der Demonstrationszug für die Rechte der LGBTQ-Community, der wie gewohnt aus zahlreichen geschmückten Festwagen und Gruppen bestehen wird, soll laut Polizeipräsidium Frankfurt um 12.30 Uhr am Schaumainkai starten. Von hier aus soll die Parade durch die Neue Mainzer Straße, über den Willy-Brandt-Platz, die Weißfrauenstraße, die Bethmannstraße, die Braubachstraße, die Domstraße, die Hasengasse, die Töngesgasse, die Bleidenstraße, den Kornmarkt, die Weißadlergasse, die Straße "Am Salzhaus", den Roßmarkt, die Junghofstraße, die Neue Mainzer Straße, die Hochstraße, die Bleichstraße, die Konrad-Adenauer-Straße, die Kurt-Schumacher-Straße und die "Schöne Aussicht" verlaufen. Das Ende der CSD-Parade wird etwa gegen 16 Uhr erwartet. Es wird zu massiven Verkehrsbehinderungen durch gesperrte Straßen kommen. Frankfurt Lokal Großes Pinguin-Glück im Zoo Frankfurt: 13 Mal Nachwuchs bei den Frackträgern "Die Frankfurter Polizei rät daher, die Innenstadt weiträumig zu umfahren oder nach Möglichkeit auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen", betonte ein Sprecher. Wegen CSD-Parade in Frankfurt: Mehrere Straßenbahnen und Busse werden umgeleitet CSD-Paraden sind bunt, manchmal auch schrill, doch sie sind auch politische Demonstrationen: Es geht um die Gleichberechtigung und Emanzipation der LGBTQ-Community. © Helmut Fricke/dpa Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) teilte zudem mit, dass es infolge der CSD-Parade am Samstag zu Einschränkungen und Umleitungen bei mehreren Straßenbahn-Linien und Bus-Linien in der Mainmetropole komme. So würden die Tram-Linien 11, 12 und 14 von etwa 8.30 Uhr bis etwa 17 Uhr umgeleitet, die Linie 18 ab circa 11.30 Uhr. Auch die Bus-Linien 30 und M36 verkehren laut VGF von circa 11.30 Uhr bis etwa 17 Uhr eingeschränkt. Für die Fahrt in die Frankfurter Innenstadt sollten nach Möglichkeit die S-Bahnen und U-Bahnen genutzt werden. Dabei bieten die U-Bahnlinien U4 und U7 "bis in die Nacht hinein mehr Platz durch zusätzliche Wagen", wie ein VGF-Sprecher erklärte. Frankfurt Lokal Unwetter über Frankfurt und Rhein-Main sorgt für "Spur der Verwüstung" Der "Christopher Street Day" erinnert an den Aufstand von Homosexuellen und anderen Angehörigen der LGBTQ-Community in New York im Jahr 1969 gegen gewalttätige Razzien der Polizei, die sogenannten "Stonewall-Unruhen". In englischsprachigen Ländern werden die Veranstaltungen und Paraden als "Gay-Pride" oder einfach nur "Pride" bezeichnet.

Titelfoto: Helmut Fricke/dpa