Friedliche Party und Bahn-Ärger bei der Abreise: So verlief das Fan-Fest in Frankfurt

Frankfurt am Main - Beim ersten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft in Frankfurt mit dem Spiel gegen die Schweiz (1:1) feierten Tausende in der Mainmetropole ein friedliches Fan-Fest bei der EM 2024 . Lediglich Störungen beim Bahnverkehr nach der Partie trübten die Freude etwas.

Schon zwei Stunden vor Anpfiff war die Fanzone am Main so voll, dass der Veranstalter die Zugänge schließen musste. © Andreas Arnold/dpa

Während sich die Gäste aus der Schweiz schon am Nachmittag am Frankfurter Roßmarkt versammelt hatten, um sich auf das letzte Spiel in der Vorrunde einzustimmen, trafen sich die deutschen Anhänger am Fan Meeting Point am Opernplatz. Dabei wurde laut einem Sprecher der Polizei auch vereinzelt Pyrotechnik abgefackelt. Ein Tatverdächtiger wurde demnach festgenommen.

Ein kurzfristig beschlossener "Fan-Walk", an dem rund 4000 Schweiz-Fans und etwa 2800 Supporter der deutschen Mannschaft teilnahmen und von der Innenstadt zum Hauptbahnhof marschierten, sorgte laut dem Sprecher für einige Verkehrsbehinderungen.

Sehr gut besucht war wieder einmal die Fanzone am Main. Bereits zwei Stunden vor dem Anpfiff des Spiels um 21 Uhr war der Bereich so voll, dass der Veranstalter die Zugänge schließen musste. Auch vor dem Big Screen im Public-Viewing-Bereich wurde vereinzelt Pyrotechnik gezündet.

Man habe die Personalien der verantwortlichen Personen festgestellt, sagte der Polizeisprecher. Außerdem seien erneut vereinzelt Drohnen im Bereich der Fanzone gesichtet worden. Auch in diesem Zusammenhang habe es Anzeigen gegeben.