Heute Ironman in Frankfurt: Massive Straßen-Sperrungen

Frankfurt am Main - Der Langdistanz-Triathlon "Ironman" wird am heutigen Sonntag in und um Frankfurt herum ausgetragen: Es kommt zu weitreichenden Straßensperrungen in der Stadt sowie im Umland, auch der öffentliche Personennahverkehr ist betroffen!

Neben Schwimmen über 3,8 Kilometer und einem Marathon über circa 42 Kilometer gehört auch ein Radrennen über etwa 180 Kilometer zum Ironman Frankfurt. Das Foto aus dem letzten Jahr zeigt die Triathletinnen Skye Moench (35, r.) und Carolin Lehrieder (35). © Arne Dedert/dpa

Laut der Frankfurter Polizei muss mit "umfangreichen Straßen-Sperrungen in Frankfurt am Main sowie in den Landkreisen Offenbach, Main-Kinzig-Kreis, Wetterau und Groß-Gerau" gerechnet werden.

Ein Sprecher fügte hinzu: "Die erforderlichen Verkehrsmaßnahmen erstrecken sich in der Frankfurter Innenstadt bis in die späten Abendstunden." Hiervon seien auch mehrere Parkhäuser in der Innenstadt betroffen, da diese "nur eingeschränkt erreich- und nutzbar" seien.

Autofahrer sollten also am Sonntag von Fahrten in die Frankfurter Citys besser absehen.

Der öffentliche Personennahverkehr ist von den Sperrungen ebenfalls betroffen.