Nacht der Museen in Frankfurt: An diesem Tag findet das beliebte Kultur-Event statt

Frankfurt am Main - Mehr als 50 Museen und andere Kulturinstitutionen in Frankfurt , Offenbach und Eschborn öffnen ihre Pforten bis weit nach Mitternacht: Die alljährliche "Nacht der Museen" findet am 25. April statt!

Reger Besucherandrang: In der "Nacht der Museum" bilden sich vor vielen Häusern mitunter lange Schlangen. (Archivfoto) © Andreas Arnold/dpa

Dies teilte das Kulturamt der Banken-Stadt am Dienstag mit. Von 19 Uhr bis 2 Uhr können Kulturbegeisterte demnach mit einem Ticket alle teilnehmenden Häuser besuchen. Allerdings könnten die Schließzeiten einzelner Institutionen davon abweichen.

"In der 'Nacht der Museen' feiern wir das Museumsufer bis weit nach Offenbach hinein, wir feiern unsere Kulturszene, die Vielfalt der Kunst und dieses Jahr auch ganz besonders Orte wie die ehemalige Dondorf-Druckerei oder das zukünftige Interimsgelände der Städtischen Bühnen in der Gutleutstraße, die aktuell kulturell zwischengenutzt werden", sagte Ina Hartwig (62, SPD), die Dezernentin für Kultur und Wissenschaft.

Neben den Ausstellungen gehören traditionell auch Performance, Tanz und Musik zum kulturellen Angebot der "Nacht der Museen".

Zudem soll es "Mitmachangeboten für Erwachsene und Kinder" geben, bei denen die teilnehmenden Häuser "ihre Kunst und ihr Wissen" vermitteln, hieß es weiter.