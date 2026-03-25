Nacht der Museen in Frankfurt: An diesem Tag findet das Kultur-Event statt
Frankfurt am Main - Mehr als 50 Museen und andere Kulturinstitutionen in Frankfurt, Offenbach und Eschborn öffnen ihre Pforten bis weit nach Mitternacht: Die alljährliche "Nacht der Museen" findet am 25. April statt!
Dies teilte das Kulturamt der Banken-Stadt am Dienstag mit. Von 19 Uhr bis 2 Uhr können Kulturbegeisterte demnach mit einem Ticket alle teilnehmenden Häuser besuchen. Allerdings könnten die Schließzeiten einzelner Institutionen davon abweichen.
"In der 'Nacht der Museen' feiern wir das Museumsufer bis weit nach Offenbach hinein, wir feiern unsere Kulturszene, die Vielfalt der Kunst und dieses Jahr auch ganz besonders Orte wie die ehemalige Dondorf-Druckerei oder das zukünftige Interimsgelände der Städtischen Bühnen in der Gutleutstraße, die aktuell kulturell zwischengenutzt werden", sagte Ina Hartwig (62, SPD), die Dezernentin für Kultur und Wissenschaft.
Neben den Ausstellungen gehören traditionell auch Performance, Tanz und Musik zum kulturellen Angebot der "Nacht der Museen".
Zudem soll es "Mitmachangeboten für Erwachsene und Kinder" geben, bei denen die teilnehmenden Häuser "ihre Kunst und ihr Wissen" vermitteln, hieß es weiter.
"Nacht der Museen"-Tickets gelten auch für den ÖPNV
Das genaue Programm ist online auf nacht.museumsufer.de zu finden. Tickets können am Abend des 25. April in allen teilnehmenden Museen erworben werden, ebenso bereits ab 12 Uhr an diesem Tag am zentralen Info-Stand auf dem Frankfurter Römerberg.
Ebenso seien die Eintrittskarten "an den bekannten Vorverkaufsstellen" erhältlich, wurde weiter mitgeteilt.
Die Billetts fungieren in der "Nacht der Museen" auch als Tickets für den gesamten ÖPNV im Rhein-Main-Gebiet sowie für Shuttle-Busse, die etwa alle zehn Minuten fahren sollen. Auch eine historische Straßenbahn kann genutzt werden.
Was die Besucher ebenfalls wissen müssen: "Es finden Taschenkontrollen statt. Große Taschen und Rucksäcke sowie Speisen und Getränke sollten zu Hause gelassen werden", betonte ein Sprecher des Frankfurter Kulturamts.
Titelfoto: Andreas Arnold/dpa