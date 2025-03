ÖPNV-Streik in Frankfurt: U-Bahnen und Trams stehen still

U-Bahnen und Straßenbahnen stehen still: Ein Streik der Gewerkschaft Verdi legt am Dienstag sowie an den kommenden Tagen weite Teile des ÖPNV in Frankfurt lahm!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Alle U-Bahn- und Straßenbahn-Linien sind betroffen: Ein Streik der Gewerkschaft Verdi legt am heutigen Dienstag sowie an den kommenden Tagen weite Teile des öffentlichen Personennahverkehrs in Frankfurt am Main lahm.

Erst im Februar hatte Verdi Straßenbahnen und U-Bahnen in Frankfurt mit einem Warnstreik stillgelegt. © Helmut Fricke/dpa Erst am gestrigen Montag hatte Verdi den Frankfurter Flughafen mit einem Warnstreik stillgelegt. Am heutigen Dienstag sowie am Mittwoch und am Donnerstag sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) zu einem Warnstreik aufgerufen. Wie auf der Website der VGF nachzulesen ist, fahren daher voraussichtlich bis Freitag, 3 Uhr keine U-Bahnen und Trams in der Stadt. Die gute Nachricht für alle Berufspendler: Die S-Bahn-Linien des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) sowie die Busse in Frankfurt sind von dem Streik nicht betroffen. Frankfurt Lokal Putziger Nachwuchs bei Sumatra-Tigern im Zoo: Doch es gibt auch Grund zur Trauer Auch die Offenbacher Verkehrsbetriebe werden bis einschließlich Donnerstag bestreikt. In der Nachbarstadt von Frankfurt fallen daher die Busse aus.

Verdi spricht von "bewusster Provokation" der Arbeitgeber-Seite