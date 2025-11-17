Neuer RMV-Fahrplan ausgedünnt: Diese Halte und Fahrten fallen weg

Frankfurt am Main - Mit dem Fahrplanwechsel beim RMV Mitte Dezember fallen auf mehreren Strecken im regionalen Zugverkehr Fahrten oder Halte weg.

RMV-Fahrgäste müssen sich auf einigen Strecken mit weniger Fahrten oder Halten begnügen. © Arne Dedert/dpa

Ursache sei die Überlastung der Schieneninfrastruktur, erklärte der RMV. "Da die Deutsche Bahn mehr ICE-Züge auf die Gleise bringt und diesen von der Eigentümerin des Schienennetzes DB InfraGO Vorrang gewährt wird, entfallen einzelne Regionallinien und -halte."

Erst kürzlich hatte RMV-Chef Knut Ringat (65) einen offenen Brief an die neue Bahn-Vorstandsvorsitzende Evelyn Palla (52) geschrieben und eine bessere Abstimmung bei Bauarbeiten gefordert, um die Belastungen für Pendler zu verringern.

Dieser Brief sei ein Hilferuf, sagte Ringart am Montag in Frankfurt.

Der Fernverkehr werde seitens der DB priorisiert und der Regionalverkehr auf der knappen Infrastruktur verdrängt. Eine Antwort auf das Schreiben gebe es bisher nicht.